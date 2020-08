Κόσμος

Ελβετία – κορονοϊός: Ρεκόρ νέων κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα ανώτατα επίπεδα από τα μέσα Απριλίου τα νέα κρούσματα.

Η Ελβετία κατέγραψε σήμερα, για δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα, περισσότερα από 300 νέα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού, ένα πρωτόγνωρο επίπεδο από τα μέσα Απριλίου, το οποίο εγείρει φόβους για την άφιξη ενός δεύτερου κύματος.

Η χώρα, με πληθυσμό 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων, επλήγη σχετικά λιγότερο από την πανδημία του νέου κορονοϊού, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά στην Ιταλία.

Η ελβετική κυβέρνηση δεν επέβαλε ποτέ τόσο αυστηρή καραντίνα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και οι όποιοι περιορισμοί ήρθησαν σταδιακά από τις 27 Απριλίου.

Οι αρχές είχαν εξηγήσει ότι η Ελβετία κατάφερε να αποφύγει τα χειρότερα χάρη κυρίως στην τήρηση από τους πολίτες των μέτρων και των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Όμως, από τα μέσα Ιουνίου, ο αριθμός των νέων ημερήσιων κρουσμάτων, που κυμαινόταν έως τότε γύρω στα 20, δεν έχει σταματήσει να αυξάνεται, υποχρεώνοντας τις αρχές να λάβουν επιπλέον μέτρα.

Επομένως, η χρήση της μάσκας κατέστη υποχρεωτική στις δημόσιες συγκοινωνίες από τον Ιούλιο. Και ορισμένα καντόνια, όπως στη Γενεύη όπου ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε ιδιαίτερα, την κατέστησαν υποχρεωτική και στα καταστήματα.

Επίσης, η Γενεύη έκλεισε εκ νέου τα νυχτερινά κέντρα από τον Αύγουστο, καθώς οι ντισκοτέκ, τα μπαρ και άλλοι χώροι διασκέδασης κατηγορήθηκαν ότι διευκόλυναν τη διασπορά του ιού, σε πολλές περιοχές της χώρας.

«Η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο, όμως παραμένει εύθραυστη», δήλωσε χθες ο υπουργός Υγείας της χώρας Αλέν Μπερσέ, εκφράζοντας τη λύπη του ενώπιον δημοσιογράφων για μια «κάποια μείωση της πειθαρχίας» από τους πολίτες, ενώ απηύθυνε έκκληση για την τήρηση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης και των μέτρων καραντίνας.

Στην Ελβετία, η Covid-19 έχει στοιχίσει τη ζωή σε 1.718 ανθρώπους από τότε που καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα στα τέλη Φεβρουαρίου, στο καντόνι του Τιτσίνο, στα σύνορα με την Ιταλία.

Οι ομοσπονδιακές αρχές διαβεβαίωσαν χθες ότι «η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο και η ιχνηλάτηση των επαφών από τα καντόνια λειτουργεί», ενώ οι εισαγωγές στα νοσοκομεία παραμένουν προς το παρόν σταθερές. Ωστόσο, η Βέρνη επισήμανε ότι παρακολουθεί «με προσοχή την κατάσταση, η οποία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα».

Οι ανησυχίες αυτές εκφράζονται την ώρα που τα περισσότερα παιδιά επέστρεψαν στις τάξεις από τα μέσα Αυγούστου, χωρίς μάσκα, εγείροντας φόβους για ταχύτερη διασπορά του ιού.