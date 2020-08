Κόσμος

Δολοφόνησε τη μητέρα της και ζούσε με το πτώμα για τέσσερις μήνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τί όπλισε το χέρι της μητροκτόνου, την περίοδο της καραντίνας λόγω του κορονοϊού.

Μια έφηβη στην Ισπανία κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη μητέρα της και ζούσε με το πτώμα της για τέσσερις μήνες.

Το σώμα της 45χρονης μητέρας, βουλγαρικής καταγωγής, που ήταν σε αποσύνθεση, ανακαλύφθηκε μέσα σε μια μπανιέρα διαμερίσματος στην περιοχή l'Alcudia de Crespins στη νότια Ισπανία, αφού προηγουμένως ενημερώθηκε σχετικά η τοπική αστυνομία.

Η μητέρα μαχαιρώθηκε θανάσιμα τον Απρίλιο, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονταν περιορισμένοι μέσα στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια του lockdown της χώρας λόγω κορωνοϊού.

Η 19χρονη κόρη συνέχισε να ζει στο διαμέρισμα, ως να μην είχε συμβεί τίποτα.

Οι γείτονες δήλωσαν ότι υπήρχε άσχημη μυρωδιά γύρω από το τετραώροφο συγκρότημα διαμερισμάτων, αλλά δεν υποψιάστηκαν ότι η οσμή προέρχεται από ένα σώμα που αποσυντίθεται σε ένα από τα διαμερίσματα, ανέφερε ο τοπικός Τύπος.

Η κόρη και ο 19χρονος φίλος της συνελήφθησαν και θα κατηγορηθούν για τη δολοφονία της μητέρας της, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια και ζούσε στην Ισπανία τα τελευταία 20 χρόνια.

Το νεαρό ζευγάρι έμενε με τη διαζευγμένη μητέρα δυο παιδιών, αλλά οι γείτονές τους άκουγαν συχνά καβγάδες μεταξύ τους. Η 19χρονη φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη της στον φίλο της, ενώ οι αστυνομικοί έκαναν την «ανακάλυψη» την Πέμπτη.

Μάλιστα, η κατάσταση του πτώματος ήταν τέτοια, που ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία του θανάτου της άτυχης μητέρας.

Ωστόσο, ο τοπικός Τύπος ανέφερε ότι η δολοφονία σημειώθηκε τον Απρίλιο και η κόρη της έζησε με το πτώμα για τέσσερις μήνες, παρά τη μυρωδιά της σάπιας σάρκας.