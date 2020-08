Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: στην "πορτοκαλί" λίστα του Βελγίου η Ελλάδα

Συστάσεις από το βελγικό ΥΠΕΞ σε όσους επιστρέφουν από την Ελλάδα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Βελγίου τοποθέτησε την Ελλάδα στην "πορτοκαλί" λίστα από την "πράσινη" στην οποία βρισκόταν μέχρι τώρα.

Αυτό σημαίνει ότι σε όσους επιστρέφουν στο Βέλγιο συστήνεται ο αυτοπεριορισμός καθώς και να υποβληθούν σε τεστ για κορονοϊό.