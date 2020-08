Κοινωνία

“Μεταναστεύουν” για να διασκεδάσουν οι Αθηναίοι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κοντινούς προορισμούς, όπως η Χαλκίδα, πάνε οι κάτοικοι τη Αθήνας, για να βρουν διασκέδαση.