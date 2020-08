Οικονομία

Τέλος επιτηδεύματος: Διευκρινίσεις για τη διαγραφή σε αγρότες και αλιείς

Αναλυτικά η εγκύκλιος που εξέδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Με τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος θα εκκαθαρίζονται από σήμερα οι φορολογικές δηλώσεις που υποβάλουν αγρότες και αλιείς, καθώς άνοιξαν επικαιροποιημένες οι πλατφόρμες για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος (για φυσικά και νομικά πρόσωπα). Έτσι, όσοι αγρότες και αλιείς υποβάλουν δήλωση από τώρα και στο εξής, ο φόρος τους θα εκκαθαρίζεται με τον υπολογισμό και τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος για τους δικαιούχους.

Παράλληλα, με εγκύκλιο που εξέδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής, διευκρινίζονται τα εξής για τους περίπου 40.000 αγρότες και αλιείς που είναι δικαιούχοι διαγραφής και έχουν ήδη υποβάλει δηλώσεις:

* Φυσικά Πρόσωπα

Τη Δευτέρα 24/8 θα λάβουν μήνυμα στο myTAXISnet, ότι είναι δικαιούχοι της διαγραφής του τέλους επιτηδεύματος και ότι η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε μαζική επανεκκαθάριση, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Όσοι επιθυμούν την επανεκκαθάριση του φόρου τους νωρίτερα, θα μπορούν να το κάνουν μέχρι τότε, χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα, υποβάλλοντας ψηφιακά μια απλή τροποποιητική δήλωση, χωρίς μεταβολή του περιεχόμενου της αρχικής.

* Νομικά Πρόσωπα

Τη Δευτέρα 24/8 θα λάβουν μήνυμα στο myTAXISnet, ότι είναι δικαιούχοι της διαγραφής του τέλους επιτηδεύματος και ότι, για να επωφεληθούν από τη διαγραφή, θα πρέπει να υποβάλουν ψηφιακά χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα, μια απλή τροποποιητική δήλωση, χωρίς μεταβολή του περιεχόμενου της αρχικής.

Για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης μετά την είσοδο στην εφαρμογή εισοδήματος του «myTAXISnet», ο φορολογούμενος επιλέγει υποβολή τροποποιητικής δήλωσης και οριστικοποιεί τη δήλωση που εμφανίζεται, χωρίς να απαιτείται κάποια τροποποίηση ή συμπλήρωση του περιεχομένου της.

Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη εξοφλήσει το φόρο με βάση την αρχική τους δήλωση, το πιστωτικό υπόλοιπο από την επανεκκαθάριση συμψηφίζεται με υφιστάμενες οφειλές και, αν δεν υπάρχουν οφειλές, επιστρέφεται.