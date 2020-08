Κόσμος

Ιταλία – Κορονοϊός: Αύξηση 141% στα κρούσματα τον τελευταίο μήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η αύξηση των κρουσμάτων στην Ιταλία, με τον αριθμό να είναι κάθε μέρα και μεγαλύτερος.

Συνεχίζεται η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο διαγνώσθηκαν 947 νέα περιστατικά και εννέα άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

Χθες, τα κρούσματα ήταν 845, με έξι νεκρούς. Ο αριθμός των σημερινών περιστατικών είναι ο υψηλότερος, από τις 14 του περασμένου Μαΐου. Σε όλη την Ιταλία, εξήντα εννέα άνθρωποι έχουν εισαχθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Οι περιφέρειες με τα περισσότερα κρούσματα Covid -19 είναι η Λομβαρδία, το Λάτιο (με πρωτεύουσα την Ρώμη) και το Βένετο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, τον τελευταίο μήνα, τα περιστατικά κορονοϊού στην Ιταλία αυξήθηκαν κατά 141%.