Υγεία - Περιβάλλον

Ο κορονοϊός “σαρώνει” την Γαλλία

Χιλιάδες νέα κρούσματα καταγράφονται κάθε μέρα στη Γαλλία.

Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε σήμερα 4.586 νέα κρούσματα κορονοϊού, για τις τελευταίες 24 ώρες, αφότου η χώρα κατέγραψε, μία ημέρα πριν, αριθμό ρεκόρ για την περίοδο μετά την άρση της καραντίνας, στα 4.711.

Το υπουργείο γνωστοποίησε επίσης ότι το σύνολο των θανάτων από τον νέο κορονοϊό στη χώρα αυξήθηκε κατά 23, το τελευταίο 24ωρο, και ανέρχεται πλέον στους 30.503.

Ο αριθμός των ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας μειώθηκε κατά 1, στους 379, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το σύνολο των επιβεβαιωμένων μολύνσεων από τη νόσο Covid-19 αυξήθηκε σε 234.400.