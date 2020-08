Πολιτική

Σακελλαροπούλου για Μονή της Χώρας: ακόμη μια πρόκληση της τουρκικής ηγεσίας

"Πλήττει τον διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο", τονίζει η πρόεδρος της Δημοκρατίας.

H μετατρoπή και της Μονής της Χώρας σε τζαμί αποτελεί ακόμη μια πρόκληση της τουρκικής ηγεσίας, μετά την Αγία Σοφία, αναφέρει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Kατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Μετά την Αγία Σοφία, η τουρκική ηγεσία προχωρά σε μία ακόμη πρόκληση, μετατρέποντας σε τζαμί και τη Μονή της Χώρας, ενέργεια που προσβάλλει τον χαρακτήρα ενός ακόμη μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και πλήττει τον διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο», αναφέρει η κ. Σακελλαροπούλου με ανάρτησή της στο twitter.