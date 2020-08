Κόσμος

Ισόβια στον “δολοφόνο του Γκόλντεν Στέιτ”

Ομολόγησε τα δεκάδες εγκλήματά του που επί χρόνια έμεναν ανεξιχνίαστα ο πρώην αστυνομικός.

Σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς τη δυνατότητα αναστολής της ποινής, καταδικάστηκε σήμερα ο «δολοφόνος του Γκόλντεν Στέιτ», ένας πρώην αστυνομικός, που διήγε διπλή ζωή και κρίθηκε ένοχος για δολοφονίες και βιασμούς που διέπραξε τις δεκαετίες του 1970 και ’80 στην Καλιφόρνια.

Ο Τζόζεφ Τζέιμς ΝτιΆντζελο, 74 ετών σήμερα, άκουσε την ποινή που του επέβαλε το δικαστήριο του Σακραμέντο και ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα και τις οικογένειές τους. Είχαν προηγηθεί τέσσερις ημέρες καταθέσεων, σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, από τα θύματά του και τους συγγενείς τους. «Άκουσα όλες τις μαρτυρίες σας. Την καθεμιά από αυτές. Και λυπάμαι πολύ για όλους εκείνους που έβλαψα», είπε.

Τον Ιούνιο ο ΝτιΆντζελο ομολόγησε 13 δολοφονίες και ισάριθμους βιασμούς που διέπραξε στο διάστημα 1975-1986, στο πλαίσιο της συμφωνίας του με τις εισαγγελικές αρχές για να μην του επιβληθεί η θανατική ποινή. Παραδέχτηκε επίσης δεκάδες άλλους βιασμούς, οι οποίοι έχουν πλέον παραγραφεί. Σύμφωνα με την εισαγγελία, είχε διαρρήξει και εισβάλει σε 120 σπίτια, σε 11 διαφορετικές κομητείες, την περίοδο εκείνη.

Η ταυτότητα του κατά συρροή δολοφόνου παρέμενε άγνωστη και τα εγκλήματά του ήταν ανεξιχνίαστα για δεκαετίες, μέχρι που ο ΝτιΆντζελο συνελήφθη στο Σακραμέντο, στις 24 Απριλίου 2018. Η αστυνομία τον συνέδεσε με τα εγκλήματα χρησιμοποιώντας μια νέα τεχνική: συνέκριναν το DNA που είχαν εντοπίσει στους τόπους των εγκλημάτων με εκείνο ενός συγγενή του, το οποίο βρήκαν σε έναν ιστότοπο γενεαλογικών δέντρων.

Ο ΝτιΑντζελο ήταν αστυνομικός στην Καλιφόρνια μέχρι το 1979, όταν εκδιώχθηκε από την υπηρεσία του επειδή έκλεψε από ένα κατάστημα.