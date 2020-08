Κόσμος

Κορονοϊός – Μαδρίτη: Σύσταση στους κατοίκους να μένουν σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σύσταση των τοπικών Αρχών έρχεται μετά τα χιλιάδες νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν για τέταρτη μέρα στη χώρα.

Οι αρχές της Μαδρίτης συνέστησαν σήμερα στους κατοίκους των περιοχών, που καταγράφουν υψηλά επίπεδα κρουσμάτων νέου κορονοϊού, να μείνουν στα σπίτια τους, καθώς το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας κατέγραψε περισσότερα από 3.000 νέα κρούσματα, εντός του 24ωρου, για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα.

Η χώρα κατέγραψε 3.650 κρούσματα νέου κορονοϊού τις τελευταίες 24 ώρες, με το σύνολο των μολύνσεων να ανέρχεται πλέον σε 386.054. Με 1.199 κρούσματα, η Μαδρίτη καταμετρά σχεδόν το ένα τρίτο των νέων κρουσμάτων.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής των υπηρεσιών Υγείας της περιφέρειας Αντόνιο Θαπατέρο προέτρεψε τους πολίτες να αποφεύγουν τα μη αναγκαία ταξίδια και τις περιττές συναντήσεις και τόνισε πως οι πολίτες στις πλέον πληγείσες συνοικίες θα πρέπει να μείνουν στα σπίτια τους, αν και απέκλεισε προς το παρόν την επιβολή υποχρεωτικής καραντίνας.

«Αν και ανησυχούμε, δεν πιστεύω ότι η κατάσταση απαιτεί στοχευμένα lockdowns», είπε σε δημοσιογράφους.

Αφού βρέθηκε στο επίκεντρο επικρίσεων καθώς δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το πότε και πώς θα ξανανοίξουν τα σχολεία, το περιφερειακό υπουργείο Παιδείας της Μαδρίτης γνωστοποίησε ότι μια πλήρης επιστροφή σε τάξεις με φυσική παρουσία δεν είναι δυνατή τον Σεπτέμβριο. Αντ’ αυτού, οι μαθητές θα ακολουθήσουν ένα μείγμα προγράμματος φυσικής παρουσίας και τηλεκπαίδευσης.

«Όλοι οι εκπαιδευτικοί νιώθουν πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Δεν δίνουν ακριβείς οδηγίες», δήλωσε ο Ρόθιο Πένθο Βαλενθουέλα, ένας δάσκαλος από τη Μαδρίτη.

«Δεν έχουμε καμία ιδέα (σχετικά με το πώς θα ξαναλειτουργήσουν τα σχολεία) και φοβόμαστε λίγο».

Συνολικά, 28.838 άνθρωποι στην Ισπανία έχουν χάσει τη ζωή τους από τη νόσο Covid-19.