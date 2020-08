Κοινωνία

Δύο νεκροί από πτώση αυτοκινήτου μέσα σε αρδευτικό κανάλι (βίντεο)

Το ΙΧ, με τους δυο επιβαίνοντες, προσέκρουσε και έσπασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα γέφυρας.

Μπροστά σε μια τραγωδία βρέθηκαν, λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ της Παρασκευής, οι άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας που κλήθηκαν για την ανάσυρση αυτοκινήτου από αρδευτικό κανάλι, στην επαρχιακή οδό Αμαλιάδας – Μαραθιάς. Το ΙΧ, με δύο επιβαίνοντες, είχε πέσει ανάποδα, μέσα στο νερό .

Το αυτοκίνητο, με γαλλικές πινακίδες κυκλοφορίας, είχε αναπτύξει, σύμφωνα με μαρτυρίες, ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα στην επαρχιακή οδό. Η άγνοια όμως των κινδύνων του δρόμου, είχε σαν αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να πέσει πάνω στο δεξί προστατευτικό της γέφυρας, το οποίο διαλύθηκε, ενώ στη συνέχεια, το όχημα εκτινάχθηκε πάνω από το αριστερό προστατευτικό και έπεσε μέσα στο νερό.

Το αυτοκίνητο βυθίστηκε αμέσως με τους δυο επιβαίνοντες να εγκλωβίζονται για πάνω από μισή ώρα, βρίσκοντας φριχτό θάνατο.

Το αυτοκίνητο ανασύρθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμαλιάδας αλλά… ήταν πλέον αργά για τους επιβάτες του οι οποίοι διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας όπου διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός τους.

Πηγή: ilia.news