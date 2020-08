Αθλητικά

Europa League: Σήκωσε την κούπα η Σεβίλλη

Έκτο τρόπαιο για την ομάδα της Ανδαλουσίας, αυτή τη φορά κόντρα στην Ίντερ.

Η Σεβίλη παραμένει η απόλυτη κυρίαρχος του Europa League. Η ομάδα της Ανδαλουσίας έκανε το... 4Χ4 σε τελικούς της διοργάνωσης, πανηγυρίζοντας αυτή τη φορά την κατάκτηση του τροπαίου επί γερμανικού εδάφους (Κολονία), μετά το 3-2 επί της Ίντερ, σε έναν από τους καλύτερους τελικούς που έχουν γίνει στα χρονικά της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA.

Το συγκρότημα του Ζουλέν Λοπετέγκι κατάκτησε πέρα για πέρα δίκαια το 6ο της ευρωπαϊκό τρόπαιο (δύο όταν ονομαζόταν Κύπελλο UEFA, το 2006 και 2007 και 4ο ως Europa League το 2014, 2015, 2016 και 2020).

Στο Rhein Energie Stadion της Κολονίας οι δύο ομάδες είχαν πολλά κέφια και προσέφεραν πλούσιο θέαμα στο πρώτο 45λεπτο. Τέσσερα γκολ, δυνατές μονομαχίες, ένταση και νεύρα συνέθεσαν την εικόνα του ημιχρόνου, που βρήκε τις φιναλίστ ισόπαλες με σκορ 2-2.

Ο Λουκάκου με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τον Ντιέγκο Κάρλος, άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό, για ν΄ αναλάβει δράση ο Λουκ Ντε Γιονγκ, ο οποίος με ισάριθμες κεφαλιές στο 12΄ και 33΄ έβαλε μπροστά τη Σεβίλη.

Η χαρά των Ανδαλουσιάνων, όμως, κράτησε μόλις 3 λεπτά, καθώς στο 36΄ από φάουλ που κέρδισε ο Λουκάκου κι εκτέλεσε ο Μαρτίνες, ο Γοδίν με κεφαλιά ισοφάρισε για τους «νερατζούρι».

Ο Λουκάκου έχασε τεράστια ευκαιρία στο ξεκίνημα του β΄ μέρους για να κάνει το 3-2, ενώ στη συνέχεια αποδείχθηκε «μοιραίος» για την ομάδα του Μιλάνου. Στο 74΄, μετά από ανάποδο ψαλίδι του Ντιέγκο Κάρλος κι ενώ η μπάλα κατευθυνόταν άουτ ο Βέλγος στράικερ έβαλε το πόδι του στην πορεία της κι αφού της άλλαξε πορεία την έστειλε στα δίχτυα του Χαντάνοβιτς.

Εννέα λεπτά πριν από το 90΄ ο Κουντέ έδιωξε προ της γραμμής το πλασέ του Αλέξις Σάντσες.

Με την κατάκτηση του τροπαίου, η Σεβίλη εξασφάλισε τη συμμετοχή της στους ομίλους του Champions League, κάτι, που άλλωστε, είχε καταφέρει και μέσω της LaLiga.

