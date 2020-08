Κοινωνία

Κορονοϊός: θετικοί τραυματίες τροχαίου “έβαλαν” σε καραντίνα 20 υγειονομικούς

Σημαντικό τμήμα των ιατρών και των νοσηλευτών του περιφερειακού νοσοκομείου θα μείνουν εκτός υπηρεσίας τουλάχιστον για μία εβδομάδα.

Σοκαριστικές εξελίξεις προκάλεσε στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Δαδιάς, που στοίχισε την ζωή σε έναν παράτυπο μετανάστη και τον τραυματισμό άλλων επτά.

Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός και ο πολύ σοβαρός τραυματισμός άλλων δύο.

Υπήρξαν συνεχείς χειρουργικές επεμβάσεις στους τραυματίες και όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, υποβλήθηκαν σε τεστ κορονοϊού.

Τα αποτελέσματα που βγήκαν μετά από ώρες έδειξαν ότι 5 από τους 7 τραυματίες είναι θετικοί στον κορονοϊό.

Αυτόματα τέθηκαν σε καραντίνα μέχρι την Τετάρτη συνολικά 10 γιατροί που ήρθαν σε επαφή μαζί τους. Ανάμεσά τους ο διευθυντής της χειρουργικής και Διευθυντής παράλληλα της Ιατρικής Υπηρεσίας Βασίλης Γαλάνης, χειρουργοί, ο αναισθησιολόγος και άλλοι γιατροί.

Επίσης τέθηκαν σε καραντίνα 10 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες από τη βραδινή και την πρωινή βάρδια, που ήρθαν σε επαφή με τους τραυματίες.

Όλοι αυτοί παραμένουν σπίτια τους, την Τετάρτη θα υποβληθούν σε τεστ κορονοϊού και ανάλογα με τα αποτελέσματα θα επιστρέψουν στα καθήκοντά τους ή όχι.

Πηγή: evros-news.gr