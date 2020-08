Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στα Καλάβρυτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποτομο το ξύπνημα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Τρομακτικό ήταν το ξύπνημα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Καλαβρύτων το Σάββατο.

Στις 7:31 εγινε αισθητός σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της ασθενής, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, εντοπίζεται 10χλμ. βορειοδυτικά των Καλαβρύτων.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 24,2 χλμ..