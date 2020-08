Κοινωνία

Διεργασίες για την επιστροφή στα θρανία

Η χρήση μάσκας και οι άλλες παράμετροι που τίθενται επί τάπητος. Τι θα γίνει στα Πανεπιστήμια. Προχωρούν οι προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Με μόνα δεδομένα, μέχρι στιγμής, ότι το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς θα χτυπήσει στις 7 Σεπτεμβρίου και ότι η χρήση μάσκας θα είναι εκτεταμένη σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, συνεχίζονται οι διεργασίες στο υπουργείο Παιδείας εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Ο αυξημένος αριθμός κρουσμάτων στην Ελλάδα έχει κινητοποιήσει τις Aρχές της χώρας και δεν θα μπορούσε να λείπει από τον γενικότερο σχεδιασμό αντιμετώπισης της πανδημίας το υπουργείο Παιδείας.

Tην περασμένη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκαν δύο συσκέψεις της ηγεσίας του υπουργείου με τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού και τη Δευτέρα αναμένονται οι ανακοινώσεις με τις λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσουν όλες τις εκπαιδευτικές δομές που εποπτεύει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η υπουργός, Νίκη Κεραμέως, από την αρχή της πανδημίας έως και σήμερα, δεν παύει να επαναλαμβάνει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται έχουν «οδηγό» τις εισηγήσεις των ειδικών. Γι' αυτό και έγινε δεκτή η πρόταση της Επιτροπής προς το υπουργείο Παιδείας. Η υπουργός, ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την εισήγηση, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές (από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο) θα φορούν μάσκα, ότι θα γίνονται διαφορετικά διαλείμματα ανά τάξη, ότι θα γίνεται καθαρισμός των σχολείων κατά τη λειτουργία τους και μετά το πέρας των μαθημάτων και ότι θα υπάρχουν, με ευθύνη των δήμων, αντισηπτικά σε όλα τα σχολεία.

Η υπουργός χαρακτήρισε τις προηγούμενες ημέρες τη χρήση μάσκας ως «το πιο σημαντικό εργαλείο» που υπάρχει αυτή τη στιγμή για να θωρακιστούν ενήλικες και παιδιά από τη νόσο COVID-19 και για αυτόν τον λόγο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ηλικίες του νηπιαγωγείου και των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού στην εκπαίδευση για την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας.

Ερωτηματικό παραμένει, πάντως, τι θα γίνει με την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, η οποία αναπτύχθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα την περασμένη άνοιξη, και το εάν --και πώς-- θα έχει επικουρικό ρόλο με την δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

Προσλήψεις μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Η νέα σχολική χρονιά θα βρει στις έδρες των σχολείων 3.445 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Η απόφαση για τον διορισμό τους έχει ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να έχουν αναλάβει καθήκοντα έως τις 26 Αυγούστου. Όσον αφορά στους νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης, η διαδικασία προσλήψεων βρίσκεται στη φάση των ενστάσεων, κάτι που σημαίνει ότι το πρώτο κουδούνι δεν θα βρει νεοδιορισθέντες στις έδρες, παρά μόνο αναπληρωτές.

Ο αριθμός των αναπληρωτών που αναμένεται να προσληφθεί σε πρώτη φάση -κατ' εκτίμηση μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνουν οι ανακοινώσεις- αναμένεται να είναι περίπου ίδιος με πέρυσι, γύρω στις 20.000. Στην ουσία, πρόκειται για αύξηση του αριθμού του εκπαιδευτικού δυναμικού στα σχολεία, εάν υπολογιστεί ότι μαζί με τους αναπληρωτές, θα βρεθούν στις τάξεις και οι νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής.

Δια ζώσης διαλέξεις στα πανεπιστήμια με έως 50 φοιτητές

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά για τη λειτουργία των πανεπιστημίων, η εξεταστική του Σεπτεμβρίου θα γίνει όπως και τον Ιούνιο, δηλαδή με το κάθε πανεπιστήμιο να επιλέγει τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Από το νέο εξάμηνο, ωστόσο, οι φοιτητές θα επιστρέψουν στα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων. Όπως ανακοίνωσε η κ. Κεραμέως, οι διαλέξεις και τα μαθήματα έως και 50 ατόμων θα γίνονται δια ζώσης, ενώ οι υπόλοιπες εξ αποστάσεως.