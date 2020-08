Κοινωνία

Δύο θανατηφόρα τροχαία με μηχανή μέσα σε 2 λεπτά!

Βαρύς ο φόρος αίματος την νύχτα στην πόλη, σε δυστυχήματα που έγιναν με ελάχιστη χρονική αποσταση.

Δύο θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα καταγράφηκαν αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, στην Περιφερειακή Οδό και στην Ε.Ο προς Νέα Μηχανιώνα, με αποσταση μόλις 2 λεπτών, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, στις 03:27, στην Περιφερειακή Οδό , στο ρεύμα προς ανατολικά και στο ύψος του κόμβου της Νεάπολης, μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 42χρονος εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο διαχωριστικό, ανετράπη και ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Το δεύτερο θανατηφόρο δυστύχημα έγινε στις 03:29 στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας, στο 26ο χλμ και στο ρεύμα προς Μηχανιώνα, όταν μηχανή που οδηγούσε 23χρονος εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.