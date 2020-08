Κόσμος

Πως ανοίγουν τα σχολεία ανά τον κόσμο

Τι ισχύει σε άλλες χώρες αναφορικά με την χρήση μάσκας, τα άλλα μέτρα προστασίας και την τηλεκπαιδεύση.

Οι Αρχές και οι εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο καταβάλλουν προσπάθειες για να καταστεί δυνατή με ασφάλεια η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία.

Εκφράζονται αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον τα παιδιά μεταδίδουν ή όχι τον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2 που προκαλεί την ασθένεια COVID-19, ωστόσο αρκετές μεγάλες έρευνες έχουν δείξει ότι η μεγάλη πλειονότητα των παιδιών που μολύνονται από τον κορονοϊό εμφανίζουν πιο ήπια συμπτώματα σε σχέση με τους ενήλικες, ενώ οι πρώτες έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί δεν είχαν εντοπίσει ισχυρά στοιχεία ότι τα παιδιά συμβάλλουν σημαντικά στην εξάπλωση του θανατηφόρου ιού.

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο θέλουν να αποφύγουν την επιβολή ενός γενικού lockdown που θα κατέφερε ένα σοβαρό νέο πλήγμα στην οικονομία. Από την άλλη, ειδικοί καθιστούν σαφές πως η επιστροφή των παιδιών στα σχολεία είναι ο καλύτερος τρόπος να μαθαίνουν αλλά και να κοινωνικοποιούνται.

Στην Ελλάδα, τα σχολεία θα ανοίξουν στις 7 Σεπτεμβρίου.

Τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο;

Στο Βέλγιο, τα σχολεία θα ανοίξουν την 1η Σεπτεμβρίου με υποχρεωτική χρήση της μάσκας για τους μαθητές ηλικίας 12 ετών και άνω.

Στη Γερμανία, δεκάδες χιλιάδες παιδιά επέστρεψαν στα σχολεία από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου σε τέσσερα ομόσπονδα κρατίδια. Στο Βερολίνο, όπου τα σχολεία άνοιξαν στις 10/8, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ήταν υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα στους χώρους, με εξαίρεση τις αίθουσες διδασκαλίας και στο προαύλιο.

O πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κλάους Ράινχαρντ τάχθηκε κατά του κλεισίματος ολόκληρων σχολείων σε περίπτωση μολύνσεων από τον κορονοϊό.

«Εάν προκύψει κρούσμα κορονοϊού σε κάποιο σχολείο, αυτό το σχολείο δεν πρέπει να κλείσει για 14 ημέρες. Αρκεί να μείνουν στο σπίτι μεμονωμένες τάξεις ή τμήματα (ειδικών μαθημάτων)», δήλωσε σε συνέντευξή του (12/8) στη «Rheinische Post».

Στην Ιταλία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα ξανανοίξουν στις 14 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, οι λεπτομέρειες θα εξαρτηθούν από την πορεία των νέων κρουσμάτων.

Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι, αν ο ιός συνεχίσει να διαδίδεται σε υψηλούς ρυθμούς, είναι πολύ πιθανό ότι, εκτός από το πλύσιμο των χεριών και την τήρηση απόστασης ασφαλείας, θα πρέπει να υιοθετηθούν και επιπλέον μέτρα πρόληψης στις σχολικές αίθουσες.

Την ίδια ώρα, οι διευθυντές των ιταλικών σχολείων, που ήδη ανησυχούν για τις συνθήκες της επιστροφής των μαθητών, ζητούν να μην έχουν ποινική ευθύνη σε περίπτωση μολύνσεων από την COVID-19 στα ιδρύματά τους.

«Επείγει να περιλάβει η κυβέρνηση μέσα σε κάποιο από τα επόμενα διατάγματα ένα άρθρο που να αναθεωρεί τη δυνατότητα άσκησης διώξεων σε βάρος των διευθυντών σε περίπτωση που υπάρξει κρούσμα της COVID σε κάποιο ίδρυμα», εξηγεί ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Διευθυντών Σχολείων Αντονέλο Τζανέλι, τον οποίο επικαλείται η εφημερίδα Il Corriere della Sera.

«Αν οι διευθυντές των σχολείων έχουν θέσει σε εφαρμογή το υγειονομικό πρωτόκολλο, δεν πρέπει να τους κατηγορήσουμε για οτιδήποτε», υπογραμμίζει.

Ο υπουργός Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα είπε ότι η Ιταλία θα κάνει τις απαραίτητες «θυσίες» για να εξασφαλίσει την επιστροφή στα σχολεία στα μέσα Σεπτεμβρίου, εκφράζοντας ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων μεταξύ «των νέων».

«Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, οφείλουμε να ανοίξουμε και πάλι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια με κάθε ασφάλεια. Και δεν μπορούμε να κάνουμε λάθος. (...) Αυτό θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά μας και οφείλουν να το συνειδητοποιήσουν όλοι, αρχίζοντας από τους νέους», δήλωσε ο Σπεράντσα σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την περασμένη Δευτέρα από την εφημερίδα La Repubblica.

Την περασμένη Πέμπτη η Ιταλίδα υπουργός Παιδείας Λουτσία Ατσολίνα δήλωσε ότι θα διανέμονται 11 εκατομμύρια προστατευτικές μάσκες την ημέρα σε μαθητές, διδάσκοντες και διοικητικούς» και ότι «αναζητήθηκαν μεγαλύτερες αίθουσες, ώστε τα παιδιά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων να μπορούν και να κατεβάζουν τη μάσκα τους».

Στη Βρετανία, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανέφερε σε άρθρο του στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας “The Daily Mail” (9/8) ότι η επαναλειτουργία των σχολείων τον Σεπτέμβριο, μετά την πανδημία COVID-19 που ανάγκασε την κυβέρνηση να τερματίσει το ακαδημαϊκό έτος τον Μάρτιο, αποτελεί τώρα εθνική προτεραιότητα.

«Η εκπαίδευση των παιδιών μας, είναι αποφασιστικής σημασίας για την ευημερία τους, την υγεία τους και το μέλλον τους. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο είναι μία εθνική προτεραιότητα, η επιστροφή όλων των μαθητών πίσω στο σχολείο, τον Σεπτέμβριο», έγραψε ο Τζόνσον.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι (το ενδεχόμενο) να κρατηθούν τα παιδιά χωρίς φυσική παρουσία στην εκπαίδευση, για χρόνο μεγαλύτερο από αυτόν που χρειάζεται είναι «κοινωνικά μη ανεκτό, οικονομικά μη βιώσιμο και ηθικά ατεκμηρίωτο».

Στο μεταξύ, με σχολική τσάντα, αλλά χωρίς μάσκα, οι μαθητές στη Σκωτία άρχισαν από τις 11 Αυγούστου να επιστρέφουν στα θρανία για πρώτη φορά εδώ και πέντε μήνες, όντας οι πρώτοι που άρχισαν τη νέα σχολική χρονιά στη Βρετανία εν μέσω αναζωπύρωσης της COVID-19 στη χώρα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη χώρα με τους περισσότερους νεκρούς στην Ευρώπη από τον νέο κορονοϊό, κάθε περιφέρεια διαχειρίζεται διαφορετικά την επιστροφή στα σχολεία.

Αν και στην Αγγλία ξαναέγιναν εν μέρει κάποια μαθήματα τον Ιούνιο, οι αρχές της Σκωτίας είχαν επιλέξει να περιμένουν τη νέα σχολική χρονιά, η οποία προβλεπόταν να αρχίσει στις 11 Αυγούστου.

Στην Κύπρο, τα σχολεία αναμένεται να ανοίξουν στις 7 Σεπτεμβρίου.

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα γίνει με φυσική παρουσία μαθητών και μαθητριών, καθολική χρήση μάσκας, καθώς και νομική κατοχύρωση των ζητημάτων που αφορούν την διδασκαλία μέσω διαδικτύου, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου.

Στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ασκεί όλο το καλοκαίρι μεγάλες πιέσεις για να ξαναρχίσουν τα μαθήματα στις ΗΠΑ το νέο ακαδημαϊκό έτος με φυσική παρουσία, μολονότι υπάρχει έξαρση κρουσμάτων νέου κορονοϊού σε κάποιες από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας και αυτό έχει οδηγήσει περιοχές να ξαναρχίσουν το φθινόπωρο διαδικτυακά μαθήματα ή τουλάχιστον κάποια από τα μαθήματα να γίνονται μέσω ίντερνετ.

Οι εκπαιδευτικοί στην Φλόριντα και την Άιοβα έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη αμφισβητώντας τα σχέδια για το άνοιγμα των σχολείων σε αυτές τις πολιτείες, ενώ εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα έχουν πραγματοποιήσει διαδηλώσεις και απειλήσει με απεργίες αν τους αναγκάσουν να επιστρέψουν στις τάξεις το φθινόπωρο. Ορισμένα σχολεία που άρχισαν μαθήματα στην Τζόρτζια και τη Νεμπράσκα αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τη διδασκαλία με φυσική παρουσία την περασμένη εβδομάδα λόγω εξάρσεων της COVID-19.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα διαθέσει 125 εκατομμύρια επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες στις σχολικές περιφέρειες και σε παναμερικανικό επίπεδο για την επαναλειτουργία των σχολείων.

Στην Τουρκία, τα σχολεία θα αρχίσουν να ανοίγουν από τις 21 Σεπτεμβρίου, σε μια σταδιακή επαναφορά στη διά ζώσης διδασκαλία.

Ο υπουργός Παιδείας Ζιγιά Σελτζούκ είπε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου, δηλαδή την ημέρα που ήταν καθορισμένο να ανοίξουν τα σχολεία.

Η Άγκυρα έκλεισε τα σχολεία στα μέσα Μαρτίου, όταν εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα του νέου κορονοϊού στην Τουρκία.

Στο Μαυροβούνιο, οι αρχές αποφάσισαν να μεταθέσουν κατά έναν μήνα, την 1η Οκτωβρίου, την έναρξη του νέου σχολικού έτους, λόγω της «αβέβαιης επιδημιολογικής κατάστασης» που συνδέεται με την πανδημία που προκάλεσε ο κορονοϊός.

Η χώρα είχε κλείσει τα σχολεία στις 16 Μαρτίου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνταν διαδικτυακά έως το τέλος του σχολικού έτους, τον Ιούνιο.

Στη Ρουμανία, το σχολικό έτος θα ξεκινήσει όπως κάθε χρόνο στα μέσα Σεπτεμβρίου, στις 14 Σεπτεμβρίου φέτος, με τις απαραίτητες διευθετήσεις, παρά τη σημαντική αύξηση του αριθμού των μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη διανομή 500.000 τάμπλετ ή φορητών υπολογιστών στα νοικοκυριά που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα σχέδιο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η Ρουμανία έκλεισε τα σχολεία τον Μάρτιο προκειμένου να αναχαιτίσει την πανδημία και ξεκίνησε να χαλαρώνει τα μέτρα περιορισμού από τα μέσα Μαΐου. Ωστόσο από τότε καταγράφει συνεχή αύξηση κρουσμάτων μόλυνσης.

Στην Αρμενία, τα σχολεία αναμένεται να ξανανοίξουν στις 15 Σεπτεμβρίου.

Στην Αίγυπτο, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα ξεκινήσουν με μεγάλη καθυστέρηση, στις 17 Οκτωβρίου, λόγω της παγκόσμιας πανδημίας του κορονοϊού.

Το πλήρες σχέδιο για την επερχόμενη σχολική χρονιά στην Αίγυπτο θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο, με την κυβέρνηση να επανεξετάζει την κατάσταση μέχρι τις 20 Αυγούστου.

Τα αιγυπτιακά σχολεία και πανεπιστήμια ανέστειλαν τα μαθήματα με φυσική παρουσία των μαθητών και των φοιτητών ήδη από τον Μάρτιο λόγω της πανδημίας.

Στην Κένυα, η κυβέρνηση αποφάσισε τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά έως τον Ιανουάριο του 2021.

Τα σχολεία είχαν κλείσει τον Μάρτιο εξαιτίας της πανδημίας.

Οι εξετάσεις αναβλήθηκαν και οι περίπου 15 εκατομμύρια μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα επαναλάβουν την τάξη στην οποία βρίσκονταν φέτος.

Στην Κένυα, το σχολικό έτος διαρκεί από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο.

Στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε, «κάνουμε το παν ώστε η σχολική χρονιά να αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η ημερομηνία-στόχος», έπειτα από συνεδρίαση με τους υπουργούς Παιδείας, Υγείας και Οικονομικών και τον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας με αντικείμενο ιδίως την έναρξη της σχολικής χρονιάς (13/8).

Στο Σαλβαδόρ, τα σχολεία, τα γυμνάσια και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα παραμείνουν κλειστά ως την 31η Δεκεμβρίου και οι μαθητές και οι φοιτητές θα παρακολουθούν μαθήματα μέσω Διαδικτύου, για να αποτραπεί ο κίνδυνος μολύνσεων από τον κορονοϊό.

Τα μαθήματα διά ζώσης ανεστάλησαν τον Μάρτιο σε σχολεία, γυμνάσια, κολέγια και πανεπιστήμια στο Σαλβαδόρ.

