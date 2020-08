Αθλητικά

Champions League - Ολυμπιακός: στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας εάν προκριθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έφερε η νίκη της Σεβίλλης στον τελικό του Europa League. Ποιες άλλες ομάδες θα είναι στο ίδιο γκρουπ με τους “ερρυθρόλευκους”.

Η χθεσινή νίκη της Σεβίλλης στον τελικό του Europa League της Κολονίας απέναντι στην Ίντερ (3-2), στέλνει τον Ολυμπιακό στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των ομίλων του Champions league, εφόσον φυσικά οι πρωταθλητές Ελλάδας, καταφέρουν και εξασφαλίσουν την συμμετοχή τους εκεί, από τα playoffs.

Έτσι ο Ολυμπιακός δεν θα κληρωθεί με Άγιαξ, Ντιναμό Κιέβου, Σάλτσμπουργκ Λειψία, Ίντερ, Λάτσιο και Σέλτικ. Εφόσον φυσικά Ντινάμο, Σάλτσμπουργκ και Σέλτικ καταφέρουν επίσης να μπουν στους ομίλους.

Τα γκρουπ δυναμικότητας:

1o Γκρουπ: Σεβίλλη, Μπάγερν, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους, Παρί Σεν Ζερμέν, Λίβερπουλ, Πόρτο, Ζενίτ

Σεβίλλη, Μπάγερν, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους, Παρί Σεν Ζερμέν, Λίβερπουλ, Πόρτο, Ζενίτ 2ο Γκρουπ: Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σαχτάρ, Ντόρτμουντ,Τσέλσι, Μπενφικα (εάν προκριθεί)

Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σαχτάρ, Ντόρτμουντ,Τσέλσι, Μπενφικα (εάν προκριθεί) 3ο Γκρουπ: Άγιαξ, Ντιναμό Κιέβου, Σάλτσμπουργκ, Λειψία, Ιντερ, Ολυμπιακός, Λάτσιο, Σέλτικ

Άγιαξ, Ντιναμό Κιέβου, Σάλτσμπουργκ, Λειψία, Ιντερ, Ολυμπιακός, Λάτσιο, Σέλτικ 4ο Γκρουπ: Αταλάντα, Ντιναμό Ζάγκρεμπ (εάν προκριθεί), Λοκομοτίβ Μόσχας, Μαρσέιγ, Μπριζ, Γκλάντμπαχ, Μπασακσεχίρ, Ρεν