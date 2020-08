Κοινωνία

Μάνα κατήγγειλε βιασμό του 13χρονου γιού της από τον 18χρονο αδελφό του!

Η γυναίκα είπε ότι το παιδί βιάστηκε και από συνομίληκο φίλο του μεγάλου της γιού. Τι είχε αναφερθεί για την κόρη της οικογένειας.

Ποινικές διώξεις για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια σε βιασμό, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενδοοικογενειακή βία, γενετήσια πράξη μεταξύ αδελφών και συνέργεια στην τελευταία πράξη άσκησε χθες η Εισαγγελέας Υπηρεσίας εις βάρος δύο 18χρονων που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου κι ενός 47χρονου, συγγενή του πρώτου, που δεν συνελήφθη.

Ο ένας εκ των δύο έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές σε κλοπές, ενώ θύμα του βιασμού φέρεται να είναι ο αδελφός του πρώτου!!

Την 20ή Αυγούστου 2020 το μεσημέρι καταγγέλθηκε από την μητέρα του 13χρονου ότι το παιδί έπεσε θύμα βιασμού από τον αδελφό του και τον φίλο του προσθέτοντας ότι τα δύο της παιδιά αντιμετωπίζουν νοητικά προβλήματα.

Ο μεγαλύτερος γιος της βίασε ειδικότερα τον 13χρονο παρουσία του 18χρονου ενώ κατήγγειλε ότι το ίδιο είχε κάνει και πριν ένα έτος και το γεγονός είχε καταγραφεί στο κινητό 47χρονου συγγενή της.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού στις οικίες των κατηγορούμενων και κατάσχεσαν ένα παιδικό παντελόνι κι ένα παιδικό εσώρουχο στην οικία του 47χρονου και δύο κινητά τηλέφωνα και στην οικία του δεύτερου έναν φορητό υπολογιστή.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν και σε μια καλύβα, όπου καταγγέλθηκε ότι διεπράχθη ο βιασμός αλλά δεν εντόπισαν ευρήματα.

Διόρισαν δε και ψυχολόγο ως πραγματογνώμονα, ενώ παρήγγειλαν και ιατροδικαστική εξέταση στο παιδί.

Ο πρώτος κατηγορούμενος ομολόγησε τις πράξεις του, ενώ καταγγέλθηκε ότι επέδειξε παρόμοια συμπεριφορά και έναντι της ανήλικης αδελφής του. Ο 18χρονος «φίλος» του ισχυρίστηκε ότι είδε το περιστατικό αλλά δεν ήταν παρών καθ’ όλη την διάρκειά του

