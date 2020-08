Life

Ανοίγουν μπουτίκ οι Rolling Stones

Στο κέντρο του Λονδίνου, την πιο μοδάτη περιοχή του ανοίγει η μπουτίκ.

Μπουτίκ στο διαχρονικά μοδάτο Σόχο του Λονδίνου πρόκειται να ανοίξουν τον επόμενο μήνα οι Rolling Stones.

Το RS No.9 Carnaby εγκαινιάζεται στις 9 Σεπτεμβρίου στην Carnaby Street, στο πλαίσιο της συνεργασίας του συγκροτήματος με την Bravado, την εταιρεία εμπορευμάτων και μάνατζμεντ του εμπορικού σήματος της Universal Music Group. Σε tweet, οι Stones αποκαλούν την μπουτίκ «world-first flagship store» και υπόσχονται «αποκλειστικές συνεργασίες, νέα μόδα και εμπορεύματα, μαζί με τις τελευταίες μουσικές κυκλοφορίες της μπάντας» (θα διατίθενται είτε στο κατάστημα είτε online).

Η θέση του καταστήματος στην Carnaby Street είναι μια ιστορική αναφορά στους Stones, καθώς η οδός ήταν ένα από τα επίκεντρα του Swinging London, του οποίου το συγκρότημα ήταν αναπόσπαστο κομμάτι. «Πάντα, το Σόχο περιέκλειε το ροκ εντ ρολ, κατά συνέπεια η Carnaby Street ήταν το τέλειο σημείο για το δικό μας κατάστημά» τόνισαν, σε ανακοίνωσή τους, οι Stones. «Είμαστε σίγουροι ότι αυτό το συναρπαστικό πρότζεκτ που δημιούργησαν οι φίλοι μας στην Bravado θα είναι μια μοναδική εμπειρία για τον οποιοδήποτε που θα έρθει στο Λονδίνο να τη χαρεί».

Οι κολεξιόν που θα παρουσιάζονται θα περιλαμβάνουν μόδα και αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων υαλουργίας σε συνεργασία με την Baccarat τα οποία φέρουν το γνωστό λογότυπο των Stones με τη γλώσσα. Επίσης, καρέκλες και φουλάρια από την The Soloist και αδιάβροχα και καπέλα από τη σουηδική Stutterheim.