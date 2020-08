Κοινωνία

Νεκρός μοτοσικλετιστής που “καρφώθηκε” σε αυτοκίνητο

Ο νεαρός άνδρας επέστρεφε τα ξημερώματα στο σπίτι του, από γειτονική περιοχή, όπου είχε επισκεφθεί φίλους του.

Ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, τα ξημερώματα Σαββάτου, στην Ιεράπετρα της Κρήτης.

Πρόκειται για έναν 33χρονο μοτοσικλετιστή ο οποίος επιστρέφοντας από την Ιεράπετρα στον Μακρύ Γιαλό, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και καρφώθηκε πίσω από σταθμευμένο αυτοκίνητο, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Ο 33χρονος ζούσε και εργαζόταν στην Αθήνα, ενώ είχε βρεθεί στην Κρήτη για να επισκεφτεί την οικογένειά του.

Δεν έχει γίνει σαφές αν φορούσε κράνος ή όχι, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, διενεργεί το Α.Τ Ιεράπετρας.

