Παράξενα

Φόρεσε…φύλλο από μουριά, αντί για μάσκα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσθηση έκανε η πατέντα αγρότη που έφτασε στην πόλη για ψώνια.

Πατέντα για την προστασία της υγείας του, αλλά και της τσέπης του βρήκε ένας άνδρας από την Αχαΐα.

Ο αγρότης φτάνοντας στην Πάτρα από κοντινό χωριό, διαπίστωσε πως δεν είχε μάσκα.

Έπρεπε ωστόσο, να κάνει τα ψώνια του, οπότε και του ήταν απαραίτητη η μάσκα.

Όμως δεν είχε, έτσι, φόρεσε ένα τεράστιο και γερό φύλλο απο μουριά, το οποίο μάλιστα στερέωσε με λαστιχάκι.

Η παρουσία του έγινε «viral».

Πηγή: tempo24.gr