Κορονοϊός: Το lockdown “έφαγε” τις τουριστικές εισπράξεις

Τι δείχνει το "ταμείο", σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Σε δραματική κατάσταση οι τουριστικές επιχειρήσεις.

Δραματική είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τα έσοδα από τον Τουρισμό, με τις απώλειες να αγγίζουν τα πέντε δισεκατομμύρια στο πρώτο εξάμηνο, την ώρα που μεγαλώνουν οι φόβοι της τουριστικής αγοράς και για νέα μεγάλη "τρύπα" στις εισπράξεις και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο λόγω της μικρής ζήτησης και των λίγων κρατήσεων από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, οι τουριστικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου ήταν μόλις 678 εκατ. ευρώ, από 5,41 δισ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Χαρακτηριστικό της ζημιάς που προκάλεσε το lockdown είναι πως εξ αυτών, τα 527 εκατ. αφορούν σε εισπράξεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, πριν δηλαδή το κλείσιμο των συνόρων και το πάγωμα του Τουρισμού.

Τον Ιούνιο, το τουριστικό καλάθι έπιασε "πάτο". Μόνο 64 εκατ. ευρώ ήταν οι εισπράξεις, από 2,56 δισ. ευρώ πέρσι. Όπως αναφέρει επίσης η ΤτΕ, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν επίσης μείωση κατά 93,8%.

Χαμηλές προσδοκίες και για τον Ιούλιο- Αύγουστο

Με βάση την πορεία των κρατήσεων και της ζήτησης από το εξωτερικό, οι επιχειρηματίες έχουν κατεβάσει κατά πολύ τις προσδοκίες για τα φετινά έσοδα. Μέχρι το τέλος του έτους, οι εισπράξεις δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3,5 με 4 δισ. ευρώ, και αυτά σε περίπτωση που δεν υπάρχουν χειρότερες εξελίξεις με τον κορονοϊό και ανακατατάξεις στις βασικές "δεξαμενές" αφίξεων.

Σημειώνεται πως όταν άνοιξαν τα περιφερειακά αεροδρόμια τον Ιούλιο, η τουριστική αγορά έκανε λόγο για έσοδα πέντε δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους, εντούτοις οι μειωμένες αφίξεις κατέβασαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις.

Όλα αυτά την ώρα που την περσινή χρονιά οι εισπράξεις από τον Τουρισμό έφταναν τα 18,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, ενώ φέτος αναμένονταν τουλάχιστον είκοσι δισεκατομμύρια. Οι προκρατήσεις που σημειώνονταν στην αρχή της χρονιά, όπως και οι εισπράξεις του πρώτου διμήνου, συνέκλιναν προς αυτή την κατεύθυνση.

Δύσκολο φθινόπωρο

Άγνωστο είναι το μέλλον για τις επιχειρήσεις του κλάδου τους επόμενους μήνες, όπως υπογραμμίζουν παράγοντες του χώρου. Μετά το φετινό "ναυάγιο" της σεζόν, ξεκινούν τα δύσκολα τόσο για τις τουριστικές επιχειρήσεις, κυρίως τις εποχικές, όσο και για χιλιάδες εργαζόμενους που απασχολούνται στον τουριστικό χώρο. Με μηδενική ρευστότητα και αυξημένα λειτουργικά κόστη, θεωρείται πως πολλές επιχειρήσεις δεν θα τα καταφέρουν μέχρι την επόμενη χρονιά, που επίσης είναι αβέβαιη.

Πηγή: capital.gr