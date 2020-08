Κόσμος

Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου τζάγκουαρ (βίντεο)

Από τύχη βρέθηκε και σώθηκε το τραυματισμένο άγριο ζώο. Συγκινητικές οι προσπάθειες.

Ένα τζάγκουαρ διέσωσαν πυροσβέστες από τη Βραζιλία, μέσα από φλεγόμενη περιοχή και το μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με έναν από τους πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση είπε ότι το βρήκαν από τύχη.

Οι πυροσβέστες μαζί με κτηνιάτρους είχαν πάει να βρουν περιοχή για τη δημιουργία καταφυγίου ζώων, όταν εμφανίστηκε το τραυματισμένο τζάγκουαρ.

Το νάρκωσαν και το μετέφεραν σε άλλη περιοχή με ελικόπτερο και από εκεί σε άλλη, για την περίθαλψη των τραυμάτων του.

Το τζάγκουρ βρέθηκε σε περιοχή της κεντροδυτικής χώρας, όπου εκτείνονται τεράστιες εκτάσεις τροπικών υδροβιότοπων.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας της Βραζιλίας, πάνω από 7.700 φωτιές έχουν καταγραφεί στη χώρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με αποτέλεσμα την καταστροφή πάνω από 9000 τμ δάσους.

Πρόκειται για αριθμό τρεις φορές πάνω από τον αντίστοιχο του περσινού χρόνου.