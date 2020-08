Παράξενα

Βρήκαν τον διαρρήκτη στην ντουλάπα!

Άμεση η κινητοποίηση των αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά το τηλεφώνημα στο “100”.

(εικόνα αρχείου)

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν έγινε τηλεφώνημα στο "100" για διάρρηξη σε σπίτι, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί της Ομάσδας ΔΙ.ΑΣ. στην πολυκατοικία, διαπίστωσαν ότι η πόρτα ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου είχε παραβιαστεί.

Στη συνέχεια και στον έλεγχο που έκαναν βρήκαν τον διαρρήκτη κρυμμένο στην ντουλάπα της κρεβατοκάμαρας!

Αφού τον συνέλαβαν τον οδήγησαν στο Α.Τ. Αγίου Δημήτριου.

Πηγή: bloko.gr