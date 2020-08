Κόσμος

Στο έλεος της πυρκαγιάς η Καλιφόρνια (εικόνες)

Πρωτοφανής είναι η φετινή καταστροφή στην πολιτεία των ΗΠΑ που δοκιμάζεται από καύσωνα και τον κορονοϊό.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Καλιφόρνια, όπου μαίνονται εκατοντάδες πυρκαγιές, οι χειρότερες στην ιστορία της πολιτείας, και ολόκληρες περιοχές είχαν καλυφθεί χθες από νέφη πυκνού καπνού.

Οι πυρκαγιές, που προκλήθηκαν από κεραυνούς και τροφοδοτήθηκαν από το κύμα καύσωνα που σπάει ρεκόρ και το χαμηλό επίπεδο υγρασίας, έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές.

Μια από τις μεγαλύτερες, η αποκαλούμενη LNU Lightning Complex, είχε απανθρακώσει σχεδόν 900.000 στρέμματα ως το πρωί χθες Παρασκευή.

Απειλεί πλέον κυρίως αμπελώνες στις κομητείες Νάπα και Σονόμα, που είχαν ήδη υποστεί πλήγματα από παρόμοιες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια.

Ο φόβος της μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό εξώθησε αρκετούς από τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους να αναζητήσουν καταφύγιο σε χώρους στάθμευσης ή σε παραλίες μάλλον, παρά στα κέντρα προσωρινής στέγασης που τους προτείνουν οι αρχές.

Σε ομιλία του στο εθνικό συνέδριο των Δημοκρατικών την Πέμπτη, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ επέμεινε στο ότι οι πυρκαγιές αυτές συνδέονται άρρηκτα με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

«Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα», τόνισε. «Αν δεν το πιστεύετε, ελάτε στην Καλιφόρνια».

Στην πολιτεία του καταγράφηκε την Κυριακή η θερμοκρασία που πιστεύεται ότι είναι η τρίτη υψηλότερη που έχει σημειωθεί ποτέ στον πλανήτη Γη: 54,4° Κελσίου στην Κοιλάδα του Θανάτου.

Συνολικά, αφότου άρχισαν αυτές οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, έχουν απανθρακωθεί πάνω από 3,1 εκατ. στρέμματα γης.

Οι καπνοί από τις πυρκαγιές οδήγησαν τις αρχές να προειδοποιήσουν τους πολίτες για τους κινδύνους από την ατμοσφαιρική μόλυνση, ειδικά στον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, καθώς οι μετεωρολογικές υπηρεσίες τονίζουν πως το πρόβλημα θα συνεχιστεί «βραχυπρόθεσμα».

Οι πυρκαγιές, που συνήθως καταγράφονται μεταξύ του Αυγούστου και του Νοεμβρίου, έχουν γίνει συχνότερες και μεγαλύτερες στην Καλιφόρνια τα τελευταία χρόνια, με επιστήμονες να συναινούν ότι ο λόγος είναι η κλιματική αλλαγή.

Η φονικότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Καλιφόρνιας, η οποία είχε βαπτιστεί Camp Fire, έπληξε το βόρειο τμήμα της πολιτείας τον Νοέμβριο του 2018. Στοίχισε τη ζωή σε 86 ανθρώπους.

