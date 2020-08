Υγεία - Περιβάλλον

ΑΧΕΠΑ: Δεκτά και πάλι περιστατικά κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες απολύμανσης, ενώ πλήθος εργαζόμενων βρίσκεται σε κατ’οίκον καραντίνα.

Από σήμερα θα δέχεται ξανά επιβεβαιωμένα περιστατικά Covid-19 το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Το ΑΧΕΠΑ, που είναι νοσοκομείο αναφοράς για την Covid-19, είχε σταματήσει από τις 18 Αυγούστου να δέχεται νέα επιβεβαιωμένα περιστατικά με κορονοϊό λόγω της εμφάνισης 14 κρουσμάτων Covid-19 μεταξύ του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην Α΄ Παθολογική Κλινική.

Οι διαδικασίες απολύμανσης του χώρου της Α΄Παθολογικής ολοκληρώθηκαν και η Κλινική εξυπηρετείται από προσωπικό που έχει μεταφερθεί από άλλες κλινικές και δομές, καθώς οι 14 εργαζόμενοι που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό βρίσκονται σε κατ΄ οίκον περιορισμό.