Κορονοϊός: Κρούσμα στην ΠΑΕ Ξάνθη

"Στον αέρα" ο πρώτος αγώνας των μπαράζ, μετά το θετικό αποτέλεσμα σε εξέταση δείγματος από μέλος του Συλλόγου.

Κρούσμα κορονοϊού επιβεβαιώθηκε στην ομάδα της Ξάνθης και ο πρώτος αγώνας των μπαράζ παραμονής-ανόδου της Super League, με τον Απόλλωνα Σμύρνης, είναι στον… αέρα.

Οι καθιερωμένες εξετάσεις που γίνονται πριν τα παιχνίδια επιφύλασσαν αυτή τη δυσάρεστη έκπληξη για τους ακρίτες, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό αν πρόκειται για ποδοσφαιριστή ή μέλος του συλλόγου.

Ακολουθώντας το πρωτόκολλο, οι άνθρωποι της ομάδας έχουν μπει σε καραντίνα, ενώ έχει σφραγιστεί το προπονητικό κέντρο, που βρίσκεται πολύ κοντά στο γήπεδο της Ξάνθης, για να απολυμανθεί.

Όπως όλα δείχνουν, το πρώτο μπαράζ κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης, το οποίο είναι προγραμματισμένο για σήμερα (22/8), θα αναβληθεί.

Πηγή: grtimes.gr