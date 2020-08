Οικονομία

Κορονοϊός: Πρόστιμο-“φωτιά” και λουκέτο σε μπαρ

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί με τον συνωστισμό που αντίκρισαν στο κατάστημα



Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι για τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού.

Την Παρασκευή το βράδυ σε μπαρ της Χαλκίδας μετά από έλεγχο της Τουριστικής Αστυνομίας διαπιστώθηκε συνωστισμός.

Επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.150 ευρώ και αναστολή λειτουργίας του μπαρ για 15 ημέρες.

Μετά τον έλεγχο της Τουριστικής Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι ήταν όρθιοι τουλάχιστον 30 πελάτες.

