“Δεν μπορώ να ανασάνω με μάσκα”: πείραμα καρδιολόγου καταρρίπτει τoν ισχυρισμό! (βίντεο)

Μέσα σε λίγα λεπτά κατάφερε να καταρρίψει τους ισχυρισμούς, με αποδείξεις, ο καρδιολόγος.

Ένα ολιγόλεπτο και ενδιαφέρον πείραμα έκανε ο καρδιολόγος – επεμβατικός καρδιολόγος – Διδάκτωρ Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Ιακωβίδης.

Ο γιατρός κατάφερε απλώς να καταρρίψει το επιχείρημα ότι «με τη μάσκα δεν μπορείς να ανασάνει σωστά».

Φόρεσε όχι μία, ούτε δύο, αλλά επτά μάσκες, μετά από καρδιολογική εργασία και κατάφερε να αναπνεύσει, χωρίς διαφοροποιηθεί ο δείκτης κορεσμού οξυγόνου στο ειδικό μηχάνημα μετρήσεων.

«Spread the Love. Επτά (7) μάσκες με αμετάβλητο κορεσμό Οξυγόνου, μετά από 8 ώρες κρίσιμης Καρδιολογικής εργασίας με μάσκα. Δοκιμάστε και μόνοι σας!» δηλώνει χαρακτηριστικά ο έγκριτος καρδιολόγος στη λεζάντα του βίντεο.