Κοινωνία

Κορονοϊός: Θετικοί αστυνομικοί που επέστρεψαν από την Τήνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αστυνομικοί, διαφόρων υπηρεσιών, είχαν μεταβεί στην Τήνο για τον Δεκαπενταύγουστο.

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛΑΣ από τα συνεχιζόμενα κρούσματα κορονοϊού σε αστυνομικούς και άλλα άτομα που κινούνται σε χώρους υπηρεσιών γενικότερα.

Μετά τα αστυνομικά τμήματα Αγίου Παντελεήμονα, Ομόνοιας και Πατησίων, από τις 16 Αυγούστου μέχρι και χτες, προστέθηκαν στον κατάλογο των κρουσμάτων και άλλοι επτά αστυνομικοί, οι οποίοι επέστρεψαν από την Τήνο, όπου είχαν μεταβεί από την Αθήνα, ως ενίσχυση για τα μέτρα του Δεκαπενταύγουστου και τον εορτασμό της Παναγίας.

Από τους επτά αστυνομικούς οι δύο υπηρετούν στην Τροχαία, δύο στην Ασφάλεια και τρεις στην ΥΜΕΤ.

Οι πιο πολλοί από αυτούς μάλιστα, είχαν επιστρέψει στις υπηρεσίες τους και εντοπίστηκαν είτε γιατί παρουσίασαν συμπτώματα, είτε κατά την ιχνηλάτηση που κάνουν συνεργεία του ΕΟΔΥ, γι' αυτό εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να εντοπιστούν και άλλοι αστυνομικοί θετικοί στον covid-19.

Όπως έγινε γνωστό από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, έχουν απολυμανθεί οι χώροι στους οποίους κινήθηκαν οι αστυνομικοί από την Τήνο και οι υπηρεσίες τους γενικότερα και προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς οι ιχνηλατήσεις και τα τεστ.

Οι θετικοί στον κορονοϊό έχουν τεθεί σε καραντίνα 14 ημερών, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν και πόσοι άλλοι έχουν τεθεί σε καραντίνα προληπτικά μέχρι στιγμής.