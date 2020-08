Πολιτική

“Άνθρακες ο θησαυρός” του Ερντογάν στη Μαύρη Θάλασσα;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως σχολιάζουν διεθνείς αναλυτές και Ινστιτούτα τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου και την αλήθεια για το κοίτασμα.

Μπορεί ο πλανήτης να έχει στραμμένο το ενδιαφέρον του στην πανδημία του κορωνοϊου και τον αγώνα ταχύτητας μεταξύ των φαρμακευτικών κολοσσών για την ανακάλυψη του «θαυματουργού» εμβολίου, όμως η «δίψα» για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση νέων ενεργειακών «πηγών» πετρελαίου και φυσικού αερίου εξακολουθεί να προκαλεί το ενδιαφέρον των περιφερειακών δυνάμεων.

Συνεπαρμένος από το δικό του Ελντοράντο ο Ταγίπ Ερντογάν έσπευσε να ανακοινώσει τον εντοπισμό ενός γιγαντιαίου κοιτάσματος φυσικού αερίου στη Μαύρη θάλασσα, συνολικής ποσότητας - σύμφωνα πάντα με τα όσα υποστηρίζει ο Τούρκος Πρόεδρος - 320 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

Μόνο που σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές ο «θησαυρός» τον οποίο πιστεύει ότι ανακάλυψε ο Ερντογάν αποδειχθεί «άνθρακας»

Σύμφωνα με το Eurasia Group, Διεθνές Ινστιτούτο Αναλύσεων, το συγκεκριμένο κοίτασμα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της Τουρκίας για μόλις 7-8 χρόνια, ενώ θεωρεί εξαιρετικά φιλόδοξες τις προσδοκίες του Ερντογάν να ξεκινήσει η παραγωγή φυσικού αερίου το 2023.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Eurasia Group στην έκθεσή του «οι εκτιμήσεις για το αέριο είναι χαμηλότερες από τις προσδοκίες.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκάλυψε επιτέλους τα μεγάλα νέα για την ανακάλυψη των υδρογονανθράκων της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, οι αναφερόμενοι όγκοι είναι περίπου 320 δισ. κυβικά μέτρα είναι αρκετοί για να καλύψουν τη ζήτηση φυσικού αερίου της Τουρκίας για περίπου 7-8 χρόνια, πολύ λιγότερο από τα υποτιθέμενα 800 δισ. κυβικά μέτρα».

Και υπογραμμίζει ότι η τουρκική λίρα, η οποία είχε ανακτήσει μέρος από τις απώλειές της με τις ανακοινώσεις του Ερντογάν για την ύπαρξη κοιτάσματος, επανήλθε σε πτωτική τροχιά, λίγο μετά τις επίσημες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, αφου φαίνεται ότι οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τους οικονομικούς αναλυτές και συμβούλους των μεγαλύτερων εταιρειών παραγωγής και παροχής ενέργειας .





Πηγή: Ναυτεμπορική/ eurasiagroup.net