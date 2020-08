Αθλητικά

Πατέρας για τρίτη φορά ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος (εικόνες)

Το τρίτο παιδί υποδέχθηκε ο διεθνής ποδοσφαιριστής στη Λάρισα.

Πατέρας για τρίτη φορά έγινε ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, καθώς η γυναίκα του έφερε στον κόσμο ακόμα μία κορούλα.

Έτσι, ο Σωκράτης και η Ξανθή, μετά την 6χρονη Χαρά και τον 3χρονο Σωκράτη τζούνιορ, έχουν ακόμα ένα μωράκι.

Το νέο μέλος της οικογένειας ήρθε στον κόσμο στη Λάρισα.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του διεθνή ποδοσφαιριστή: