Κικίλιας: Η ΕΕ βρίσκεται κοντά και σε άλλα εμβόλια

Ο Υπουργός Υγείας για τα εμβόλια, τα μέτρα και την αύξηση των κρουσμάτων στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται αποφασιστικά, προκειμένου να διασφαλίσει για τους πολίτες των κρατών-μελών της Ε.Ε. τον απαιτούμενο αριθμό εμβολίων κατά της Covid-19. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι διερευνητικές συζητήσεις με την φαρμακευτική Cure Vac για 225 εκατ. δόσεις, ενώ έχουν γίνει ανάλογες συζητήσεις και με άλλες εταιρείες, όπως η Johnson & Johnson», αναφέρει ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο».

Σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, τονίζει ότι «το πρώτο που κάνουμε είναι να ενημερώσουμε, να κάνουμε συστάσεις και να προειδοποιήσουμε για τον κίνδυνο που διαφαίνεται. «Γιατί πάντα, κύριο μέλημά μας ήταν και είναι η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Και με βάση αυτή, λάβαμε τα απαραίτητα μέτρα, έχοντας πάντα κατά νου ότι δημιουργούν παρενέργειες, έχουν επιπτώσεις και δεν μιλάω μόνο για την οικονομία», αναφέρει.

Ο υπουργός επισημαίνει ότι οι αιτιάσεις ότι «η κυβέρνηση άργησε» συγκρούονται με τις αιτιάσεις ότι «η κυβέρνηση μάς κλείνει»… για να τονίσει: «Καταλαβαίνω και τις δύο πλευρές, αλλά σε μια περίοδο πανδημίας με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς παγκοσμίως καλό είναι οι αποφάσεις να παίρνονται ψύχραιμα και με επιστημονικά κριτήρια».

Σε ό,τι αφορά την αύξηση των κρουσμάτων ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρει ότι τα καταγεγραμμένα κρούσματα αγγίζουν πλέον παγκοσμίως τα 23 εκατομμύρια. Απ’ αυτά στην Ευρώπη είναι πάνω από 2 εκατομμύρια και στην Ελλάδα πλησιάζουν τις 8.000. Οι θάνατοι που αποτελούν και τον πιο σκληρό και αδιάψευστο δείκτη για το κόστος που πληρώνει κάθε χώρα από την πανδημία ανέρχονται σε 800.000 συνανθρώπους μας παγκοσμίως. Από αυτούς οι 190.000 στην Ευρώπη και 235 στην Ελλάδα.

«Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, συνεχίζουμε να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από τις περισσότερες χώρες του κόσμου και της Ε.Ε.. Είμαστε 132η χώρα σε κρούσματα ανά 1 εκατ. κατοίκους και 108η χώρα σε θανάτους ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Δηλαδή, ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος κρουσμάτων είναι 2.900 κρούσματα/1 εκατομμύριο κατοίκους, στην Ελλάδα, παρά το άνοιγμά μας στον τουρισμό και την οικονομία μας, είναι 693 κρούσματα/1 εκατομμύριο κατοίκους» προσθέτει και υπογραμμίζει:

«Για όσους βιαστούν να πουν ότι τα κρούσματα φαίνονται λιγότερα γιατί κάνουμε λιγότερα τεστ, προσθέτω ότι ο μέσος όρος θανάτων παγκοσμίως είναι 102/1 εκατομμύριο κατοίκους, ενώ στην Ελλάδα είναι 23.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η αύξηση των τελευταίων ημερών είναι καμπανάκι κινδύνου. Γι’ αυτό και παίρνονται μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης, καθώς αν ξεφύγουμε σ’ αυτή τη φάση τότε κινδυνεύουμε να περάσουμε αυτό που γλυτώσαμε στην πρώτη φάση της πανδημίας: Ανεξέλεγκτη διασπορά και μετάδοση…».