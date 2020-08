Πολιτισμός

Δημοπρατήθηκαν γυαλιά του Γκάντι

Τα γυαλιά του 1920, που ανήκαν στον ήρωα της ινδικής ανεξαρτησίας, ανακαλύφθηκαν τυχαία.

Ένα ζευγάρι στρογγυλά γυαλιά που ανήκαν στον ήρωα της ινδικής ανεξαρτησίας Μαχάτμα Γκάντι, ο οποίος τα είχε προσφέρει «για να ευχαριστήσει για μια καλή πράξη», πωλήθηκαν έναντι 260.000 στερλινών (περίπου 288.000 ευρώ), ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών East Bristol Auctions.

«Δείτε τη στιγμή που τα γυαλιά του Γκάντι κατακυρώθηκαν για 260.000 λίρες. Τα είχαμε βρει μόλις πριν από 4 εβδομάδες μέσα στο γραμματοκιβώτιό μας, τα είχε αφήσει εκεί ένας κύριος, στον θείο του οποίου τα είχε δώσει ο ίδιος ο Γκάντι. Ένα απίστευτο αποτέλεσμα για ένα απίστευτο αντικείμενο!», έγραψε στο instagram ο οίκος δημοπρασιών, αναρτώντας ένα βίντεο από την πώληση που πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, το βράδυ.

Η αξία αυτού του επιχρυσωμένου ζευγαριού γυαλιών είχε υπολογισθεί μεταξύ 10.000 και 15.000 στερλινών (μεταξύ 11.000 και 17.000 ευρώ).

Είχαν τοποθετηθεί μέσα σε έναν φάκελο στο γραμματοκιβώτιο του οίκου δημοπρασιών.

«Τον πήρε ένας από τους συναδέλφους μου, έσκισε τον φάκελο και βρήκε ένα σημείωμα που έγραφε: 'αυτά τα γυαλιά ανήκουν στον Γκάντι, τηλεφωνήστε μου'», είχε αφηγηθεί στο τηλεοπτικό κανάλι Sky News ένας από τους δημοπράτες, ο Άντριου Στόου.

Έπειτα από ένα τηλεφώνημα στον πωλητή, «ψάξαμε, κάναμε έρευνες και βρήκαμε πως επρόκειτο για μια ιστορική ανακάλυψη... Τηλεφώνησα στον κύριο, μου είπε: 'αν δεν αξίζουν τίποτα, ξεφορτωθείτε τα'», είχε εξηγήσει ο δημοπράτης προσθέτοντας πως ο πωλητής σχεδόν «έπεσε από την καρέκλα του» όταν έμαθε την εκτίμηση του δημοπράτη.

Ο απόστολος της μη βίας «έδινε συχνά τα παλιά γυαλιά του, τα οποία δεν ήθελε πια, σ' αυτούς που τα είχαν ανάγκη ή σε αυτούς που τον είχαν βοηθήσει», εξήγησε ο οίκος δημοπρασιών στον ιστότοπό του.

Το εν λόγω ζευγάρι είχε δοθεί από τον Γκάντι στα χρόνια του 1920 στον θείο του πωλητή, ο οποίος εργαζόταν τότε για την British Petroleum στη Νότια Αφρική, σύμφωνα με τον οίκο East Bristol Auctions. «Πιστεύουμε πως προσφέρθηκε από τον Γκάντι για να ευχαριστήσει για μια καλή πράξη».