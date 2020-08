Αθλητικά

Πότε θα γίνει ο αγώνας Ξάνθη – Απόλλωνας Σμύρνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώθηκε η αναβολή του παιχνιδιού μπαράζ από την ΕΠΟ, μετά τον εντοπισμό κρούσματος του κορονοϊού.

H EΠΟ ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα μπαράζ μεταξύ Ξάνθης-Απόλλων Σμύρνης για την ερχόμενη Τετάρτη (26/8), λόγω κρούσματος κορονοϊού. Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Με απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο πρώτος αγώνας μπαράζ μεταξύ Α.Ο. Ξάνθης και Απόλλωνα Σμύρνης για την άνοδο/παραμονή στη Super League 1 αναβάλλεται για την προσεχή Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 20.00, καθώς-όπως έγινε γνωστό από τον Α.Ο. Ξάνθης- βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό δείγμα μέλους της αποστολής της ομάδας».

Η ανακοινωση της ΠΑΕ Ξάνθη

Σε ανακοινωση του Συλλόγου αναφέρεται «ο ΑΟ ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης ανακοινώνει ότι βρέθηκε θετικό κρούσμα κορονοϊού μετά τα τεστ στα οποία υποβλήθηκε το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ήδη τα μέλη της ομάδας που απαρτίζουν την αποστολή τέθηκαν σε 48ωρη καραντίνα και θα υποβάλλονται σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ που βρίσκεται στην Ξάνθη, ακολουθώντας τη διαδικασία σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο».