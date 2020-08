Κοινωνία

Έπιασαν διαρρήκτες με τα κλοπιμαία στην μαξιλαροθήκη!

Περίπολος ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκρινε ύποπτες τις κινήσεις ενός άνδρα, ο οποίος αποδείχθηκε “τσιλιαδόρος”.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στην Ηλιούπολη, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο αλλοδαποί (ηλικίας 39 και 37 ετών) μέλη σπείρας για διακεκριμένες κλοπές. Επιπλέον, ο 37χρονος συνελήφθη και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ που περιπολούσαν την περιοχή, ενώ διενεργούσαν έλεγχο στον 39χρονο που κινούνταν ύποπτα στο σημείο, ήχησε συναγερμός διαμερίσματος πολυκατοικίας πλησίον του τόπου που πραγματοποιούνταν ο έλεγχος. Άμεσα έσπευσαν στην είσοδο της πολυκατοικίας, αντικρίζοντας τον 37χρονο να εξέρχεται από αυτή, ο οποίος μόλις τους αντιλήφθηκε, απέρριψε ένα διαρρηκτικό εργαλείο και μια μαξιλαροθήκη η οποία περιείχε διάφορα κοσμήματα.

Άμεσα οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο δράστες με τον 37χρονο να προβάλλει σθεναρή αντίσταση και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ηλιούπολης. Ακόμη, διαπίστωσαν ότι είχε διαρρηχθεί η πόρτα διαμερίσματος.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία (μεταξύ αυτών μια διαφανή κάρτα πρόσφορη για παραβίαση ανασφάλιστων θυρών) και δύο κινητά τηλέφωνα.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας Ηλιούπολης ταυτοποιήθηκε η εγκληματική δράση των ανωτέρω σε δύο επιπλέον κλοπές στην Ηλιούπολη και στη Γλυφάδα.

Ο 37χρονος έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για ομοειδή αδικήματα και έχει εκτίσει στερητική της ελευθερίας ποινή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.