Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμη ένας νεκρός από επιπλοκές της νόσου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκε κι άλλο ο αριθμός των νεκρών, μετά τους τρεις θανάτους που καταγράφηκαν την Παρασκευή.

Τους 240 έφτασαν οι νεκροί από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα καθώς το πρωί του Σαββάτου κατέληξε άλλος ένας ασθενής, στην Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για έναν 93χρονο που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Κατά πληροφορίες ο άτυχος ηλικιωμένος είχε υποκείμενα νοσήματα.

Την Παρασκευή είχαν χάσει τη ζωής τους άλλοι τρεις ασθενείς με κορονοϊό, ανάμεσά τους και ένας 52χρονος χωρίς υποκείμενα νοσήματα, ενώ ανακοινώθηκαν για πολλοστή συναπτή ημέρα περισσότερα από 200 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα.