Αθλητικά

Europa League: Το ρεκόρ που κατέκτησε η Σεβίλλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κυπελλούχος του Europa League στέφθηκε χθες η Σεβίλλη, επικρατώντας της Ίντερ, σε έναν τελικό «θρίλερ».

Η Σεβίλλη έγραψε χθες Ιστορία, νικώντας την Ίντερ 3-2 στον τελικό του Europa League 2020 στo RheinEnergie Stadion της Κολονίας.

Μία διοργάνωση που η ομάδα της Ανδαλουσίας έχει ιδιαίτερη σχέση.

Είναι το έκτο Europa League/Κύπελλο UEFA που η ομάδα της Σεβίλλης έχει κερδίσει.

Έξι τίτλους σε έξι τελικούς , κάτι που καμία άλλη ευρωπαϊκή ομάδα δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα. «Ούτε η Ρεάλ Μαδρίτης του Ντι Στέφανο, η Μίλαν του Αρίσκο Σάκι ή ο Άγιαξ ΤΟΥ Γιόχαν Κρόιφ», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η ισπανική εφημερίδα Marca.

Πριν την Κολονία η Σεβίλλη είχε καταφέρει να κερδίσει το τρόπαιο στο Αιντχόφεν (2005/06 -ΣΕΒΙΛΗ-Μίντλεσμπρο 4-0), τη Γλασκώβη (2006/07- ΣΕΒΙΛΗ-Εσπανιόλ 1-1 /2-2 στην παράταση, 3-1 στα πέναλτι), στο Τορίνο (2013/14 ΣΕΒΙΛΗ-Μπενφίκα 0-0/4-2 στα πέναλτι),την Βαρσοβία (2014/15- ΣΕΒΙΛΗ-Ντνίπρο 3-2), και την Βασιλεία(2015/16- ΣΕΒΙΛΗ-Λίβερπουλ 3-1).