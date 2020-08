Life

Κλόντια Σίφερ: Γιορτάζει τα 50ά γενέθλιά

Το τοπ μόντελ της δεκαετίας του 1990 κλείνει τα 50 κι έχει ακόμα τη λάμψη του παρελθόντος.

Τα 50ά γενέθλιά της γιορτάζει στις 25 Αυγούστου η Κλόντια Σίφερ.

Το μοντέλο γερμανικής καταγωγής μεσουρανούσε τη δεκαετία του 1990 και έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα όλων των εποχών.

Έχει συμμετέχει στις επιδείξεις όλων των μεγάλων σχεδιαστών και οίκων και ήταν η αγαπημένη του Karl Lagerfeld στο τελευταίο του σόου στην Chanel.

Η Σίφερ έχει εμφανιστεί και στον κινηματογράφο, όπως στο γνωστό «Love Actually», του 2003.

Είναι παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Matthew Vaughn κι έχουν τρία παιδιά.