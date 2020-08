Κόσμος

Spiegel: Ο Ερντογάν διακινδυνεύει έναν πόλεμο με την Ελλάδα

«Ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να χαράξει νέα σύνορα στη Μεσόγειο», τονίζει το γερμανικό περιοδικό.

Το περιοδικό Spiegel αφιερώνει στην έντυπη έκδοσή του μακροσκελέστατο άρθρο για την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο και σημειώνει πως «ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να χαράξει νέα σύνορα στη Μεσόγειο και διακινδυνεύει έναν πόλεμο με την Ελλάδα».

Το δημοσίευμα που υπογράφει ο Μαξιμίλιαν Ποπ ξεκινάει αναφέροντας ότι το 2006 ήταν ο Τσεμ Γκυρντενίζ, ο επικεφαλής σχεδιασμού του τουρκικού ναυτικού που πρώτος έκανε λόγο για το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Ένα δόγμα που προέβλεπε την αλλαγή των συνόρων υπέρ της Τουρκίας ακόμα και με τα όπλα. Τότε όμως η Τουρκία επιθυμούσε ακόμα να γίνει μέλος της ΕΕ κι έτσι "ο Ερντογάν δεν χρειαζόταν τύπους σαν και αυτόν".

Στη συνέχεια όμως το άρθρο εξηγεί γιατί σήμερα ο Ερντογάν επανέρχεται σε αυτό το δόγμα: «Ο Ερντογάν ακολουθεί το δόγμα του "Mavi Vatan" τόσο εξαιτίας ενός υπερβολικού εγωισμού όσο και λόγω εσωτερικών πολιτικών υπολογισμών. Ο Τούρκος Πρόεδρος αισθάνεται ότι τον αγνοούν στην εκμετάλλευση των πρώτων υλών στη Μεσόγειο. Η αντιπαράθεση στη Μεσόγειο προσφέρει στον Ερντογάν μια καλοδεχούμενη ευκαιρία να παρακάμψει τις εσωπολιτικές δυσκολίες. Η οικονομία βρίσκεται εδώ και χρόνια σε κρίση, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η λίρα βρίσκεται με ισοτιμία σχεδόν 9:1 σε σύγκριση με το ευρώ σε ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών. Τα νούμερα στις δημοσκοπήσεις για τον Ερντογάν είναι επίσης πολύ άσχημα, όπως σπάνια πριν στη θητεία του. Φοβάται πως δεν θα επανεκλεγεί στις προεδρικές εκλογές του 2023».

Και το Spiegel συνεχίζει με τη στάση της Ευρώπης: «Υπάρχει διαφωνία στην Ευρώπη για το πώς πρέπει να χειριστεί τον όλο και πιο επιθετικό και απρόβλεπτο Τούρκο Πρόεδρο. Ειδικά ο Πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν υποστηρίζει μια σκληρή στάση… Στο Βερολίνο υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι η κατάσταση θα ξεφύγει εκτός ελέγχου στη Μεσόγειο ακόμα κι αν οφείλεται σε ατύχημα. Ο Ερντογάν έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι δεν θα αφήσει αναπάντητη μια επίθεση εναντίον του τουρκικού ερευνητικού σκάφους. Και στην Ελλάδα οι εθνικιστές πιέζουν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε καμία περίπτωση να μην ενδώσει στη διαμάχη με την Τουρκία. Κανείς δεν θέλει ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των εταίρων του ΝΑΤΟ Ελλάδας και Τουρκίας, αναφέρει το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο μέσω των αμοιβαίων εξοπλισμών μεγαλώνει κάθε μέρα ο κίνδυνος πολέμου στην ανατολική Μεσόγειο».

Ερντογάν εναντίον όλων

Στις ανακοινώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για τα τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου που ανακάλυψε το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Φατίχ στη Μαύρη Θάλασσα αναφέρεται η TAZ του Βερολίνου. Η εφημερίδα σχολιάζει: «Εάν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν πραγματικά σε αυτό το εύρος, τότε ήρθαν την κατάλληλη στιγμή για τον κλονισμένο Πρόεδρο. Όσον αφορά την εξόρυξη πρώτων υλών στη Μεσόγειο, ο Ερντογάν έχει έναν μεγάλο συνασπισμό άλλων γειτονικών χωρών εναντίον του. Θα περάσει πολύς καιρός προτού επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα σε εκείνη την περιοχή. Ο Ερντογάν χρειάζεται τώρα μια επιτυχία, επειδή η τουρκική οικονομία βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης και η αξία της τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου και του ευρώ υποχωρεί απειλητικά. Οι εικασίες και μόνο σχετικά με τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσαν την αύξηση της τιμής της λίρας για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες».

O ρόλος της Γαλλίας στη Μεσόγειο

Η Welt σε άρθρο της με τον τίτλο «Μάχη στη Μεσόγειο» επικεντρώνεται περισσότερο στο ρόλο της Γαλλίας και γράφει: «Η Γαλλία έχει μόνο έναν στόχο, τονίζουν οι σύμβουλοι του Προέδρου Μακρόν: να ξεκαθαρίσει τις εξαιρετικά περίπλοκες σχέσεις στην περιοχή. Πρόκειται λιγότερο για το φυσικό αέριο. Τα κοιτάσματα βρίσκονται κάτω από τον βυθό, δεν υπάρχουν αγωγοί για την μεταφορά και η εμπορική εκμετάλλευση μπορεί να μην είναι καθόλου κερδοφόρα. Πρόκειται περισσότερο για το ποιος έχει το πρόσταγμα στην ανατολική Μεσόγειο - και πώς αντιδρά κανείς στις νεοοθωμανικές φιλοδοξίες του Ερντογάν. Ακόμα κι αν οι γαλλικές ακτές βρίσκονται στη Δύση, οι Γάλλοι αισθάνονται ότι επηρεάζονται από τους Τούρκους. Η Μεσόγειος είναι πιο κοντά στις ακτές τους από αυτές της Βαλτικής. Τα αποθέματα φυσικού αερίου είναι το καύσιμο αυτής της σύγκρουσης. Και ο εθνικισμός το σπίρτο».