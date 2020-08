Κοινωνία

Διακοπή κυκλοφορίας στην Βασιλίσσης Σοφίας

Πόσες ημέρες θα διαρκέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τι αναφέρει η Αστυνομία.

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Βασ. Σοφίας, από 22-08-2020 έως 31-08-2020 και καθ’ όλο το 24ωρο, λόγω έργων, ανακοίνωσε η Αστυνομία. Συγκεκριμένα στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσόχα και Δορυλαίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα θα πραγματοποιούνται εργασίες του φυσικού αερίου.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση».