Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Ραφίνια (εικόνες)

Η μεγάλη μεταγραφή των «ερυθρολεύκων» μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή της.

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα του Σαββάτου ο Ραφίνια.



Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, έφτασε λίγο μετά τις 4 μ.μ. στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και πλέον η μεγάλη μεταγραφή των «ερυθρολεύκων» μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή της.



Ο μέχρι πρότινος παίκτης της Φλαμένγκο θα περάσει από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις (συμπεριλαμβανομένου του τεστ κορονοϊού) και, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Δηλώσεις ο διεθνής άσος δεν θέλησε να κάνει, επικαλούμενος την κόπωσή του από το πολύωρο ταξίδι. Υπογράμμισε όμως ότι αυτό θα γίνει αύριο. «Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα εδώ. Είμαι πολύ κουρασμένος γιατί ήταν μεγάλο το ταξίδι. Σας ευχαριστώ, αύριο θα πούμε περισσότερα», ήταν τα μόνα λόγια του Βραζιλιάνου κατά την άφιξή του.