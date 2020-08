Κόσμος

Ντονμέζ: σοβαρή πτώση στις εισαγωγές μετά το κοίτασμα της Μαύρης Θάλασσας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αισιόδοξος για μερική αυτάρκεια της Τουρκίας σε φυσικό αέριο εμφανίστηκε ο Υπουργός Ενέργειας.

Η Τουρκία αναμένει πως οι ενεργειακές εισαγωγές της θα μειωθούν σημαντικά μετά την ανακάλυψη μεγάλου κοιτάσματος φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα και περισσότερες ανακαλύψεις μπορεί να γίνουν σε άλλες περιοχές, οι οποίες τώρα αξιολογούνται, δήλωσε σήμερα ο τούρκος υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ.

«Με την ανακάλυψη, περιμένουμε σοβαρή πτώση στις εισαγωγές. Έχουμε κάνει δουλειά ώστε οι πολίτες μας να χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο με πολύ πιο οικονομικό κόστος», δήλωσε ο Ντονμέζ στους δημοσιογράφους.

«Υπάρχει μπροστά μας μια νέα περιοχή 6.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η εκτίμηση των ειδικών μας είναι ότι μπορεί να δούμε και εκεί παρόμοιες δομές», δήλωσε μιλώντας στην Κωνσταντινούπολη.

«Ήδη μπορούμε να πούμε πως το αέριο που θα παράγουμε οι ίδιοι θα είναι πιο οικονομικό από το αέριο που εισάγουμε. Είναι αναπόφευκτο να πέφτουν οι τιμές όταν το προϊόν είναι άφθονο», πρόσθεσε.