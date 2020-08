Κοινωνία

Κέρκυρα: Το πόρισμα του ιατροδικαστή για το άτυχο μωρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αίτια του θανάτου του βρέφους που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη μητέρα του διαπίστωσε ο ιατροδικαστής.

«Το σύνδρομο αιφνιδίου θανάτου των βρεφών, εν αναμονή αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων», είναι σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Ιωάννη Αϊβατίδη η αιτία θανάτου του τεσσάρων μηνών βρέφους, το οποίο βρέθηκε χθες το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του από την μητέρα του.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ιατροδικαστής, δεν υπάρχουν ευρήματα που να οδηγούν σε πνιγμό από γάλα ή κακώσεις, οι οποίες να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Όπως έγινε γνωστό, η μητέρα του βρέφους νοσηλεύεται σε κατάσταση σοκ, στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Η ίδια είναι νοσηλεύτρια στην Αγγλία και προσπάθησε να κάνει αναζωογόνηση του βρέφους μαζί με γιατρό, ο οποίος κλήθηκε να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Στο βρέφος έγινε και τεστ κορονοϊού, για λόγους διαγνωστικού για τον επαναπατρισμό της σορού, αλλά και για λόγους ασφάλειας του προσωπικού στην ιατροδικαστική υπηρεσία.