Οικονομία

Κορονοϊός- Σταϊκούρας: Όλοι θα μπουν στην “επιστρεπτέα προκαταβολή 3”

Τι είπε ο υπουργός Οικονομικών για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, την επιστρεπτέα προκαταβολή, τις φορολογικές δηλώσεις και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

«H πολιτεία έχει αντιληφθεί τη δυσκολία στον τουρισμό και έρχεται να βοηθήσει τους επιχειρηματίες και τους κατοίκους των νησιών. Από εδώ και πέρα, τα μέτρα βοήθειας σε κλάδους που πλήττονται από την υγειονομική κρίση θα επεκταθούν», διαβεβαιώνει ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας,

Όλοι θα μπουν στην «επιστρεπτέα προκαταβολή 3», η οποία θα ανοίξει από την επόμενη βδομάδα, τόνισε ο κ. Σταϊκούρας στο MEGA. Στη ρύθμιση αυτή συγκαταλέγονται και οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς ταμειακές μηχανές.

Αναφορικά με τις φορολογικές δηλώσεις, δεν θα δοθεί άλλη παράταση, ενώ προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι οι αναστολές που δόθηκαν να έχουν περίοδο χάριτος και να μετατεθούν σε 12 άτοκες δόσεις το 2021.

«Η κυβέρνηση κάνει στοχευμένες πολιτικές επιλογές εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη», σημείωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Για τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, είπε πως καθώς δεν υπάρχουν φέτος δημοσιονομικοί στόχοι, θα υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Τα διαθέσιμα είναι 34,7 δισ. ευρώ.

Αναφέρθηκε στα επιδόματα για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρούς επιχειρηματίες υποστηρίζοντας πως συνεχίζεται η χρηματοδότηση μέσω τραπεζών, ενώ θα τρέξει και ο β' γύρος των εγγυημένων δανείων.

Ως προς τους εποχικούς είπε ότι υπήρξε ενίσχυση στην εποχικότητα της επιχειρηματικότητας, ωστόσο «είμαστε εδώ να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτούς τους συμπατριώτες μας. Έχουμε ταμειακά διαθέσιμα για να βοηθήσουμε».

Εγγυήθηκε την πληρωμή των αναδρομικών στους συνταξιούχους στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στο δημόσιο, ενώ για τα ενοίκια σημείωσε πως υπάρχει πίεση εκατέρωθεν από ενοικιαστές για επέκταση της ρύθμισης και από ιδιοκτήτες για μη επέκταση αυτής. Η οικειοθελής συμμετοχή είναι μία από τις πολλές λύσεις που σκέφτεται το υπουργείο.

«Μέσα στις επόμενες δυο εβδομάδες θα έχουμε καλύτερη εικόνα του νέου κύματος μέτρων που θα πάρει η κυβέρνηση», εκτίμησε ο υπουργός Οικονομικών.

Για την προστασία πρώτης κατοικίας, υποστήριξε πως η κυβέρνηση είναι πολύ ικανοποιημένη από τον τρόπο που ανταποκρίνονται οι πολίτες, ενώ αποκάλυψε πως μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα βγει διαβούλευση για το νέο πτωχευτικό, το οποίο θα λειτουργήσει από το 2021 και μετά.

Τέλος, υπογράμμισε πως εγκρίθηκε για την Ελλάδα το πρόγραμμα SURE, 2,7 δισ., τα οποία θα καλύψουν μεγάλο μέρος του κόστους του κρατικού προϋπολογισμού. Οι εκτιμήσεις για την ύφεση δεν έχουν αλλάξει και παραμένουν σε μια ύφεση της τάξης του 16%.