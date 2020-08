Κοινωνία

Νέα μέτρα για την προστασία των ηλικιωμένων στις μονάδες φροντίδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Έχουμε προβλέψει και έχουμε σχεδιάσει όσα επιπλέον μέτρα απαιτούνται", τόνισε η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Το Παράρτημα ΑμεΑ Ρεθύμνου επισκέφθηκε, το Σάββατο, η υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, συνοδευόμενη από τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον δήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Μαρινάκη, για να εξετάσει από κοντά τις συνθήκες λειτουργίας σε σχέση με την τήρηση των μέτρων προφύλαξης από τον κορονοϊό.



Η υφυπουργός Εργασίας απηύθυνε έκκληση προσοχής και εγρήγορσης προς τους εργαζόμενους του Παραρτήματος, που φιλοξενεί κυρίως ηλικιωμένους. «Πριν από σχεδόν έναν χρόνο, όταν βρισκόμουν και πάλι εδώ, σας είχα συγχαρεί για τις υπηρεσίες που προσφέρετε. Σήμερα, απαιτείται από όλους μας εγρήγορση και αυστηρή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, όπως ακριβώς και κατά την πρώτη φάση της πανδημίας. Ως υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), παρακολουθούμε καθημερινά την κατάσταση στις δομές όλης της χώρας. Έχουμε προβλέψει και έχουμε σχεδιάσει όσα επιπλέον μέτρα απαιτούνται για την προστασία των ηλικιωμένων στις μονάδες φροντίδας και, τις προσεχείς ημέρες, αυτά θα ανακοινωθούν», σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου, συνομιλώντας με τους υπευθύνους της δομής.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης, τόνισε: «Ως Περιφέρεια Κρήτης, ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων για την πρόληψη και τον περιορισμό της COVID-19 και στις δομές που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες. Ενώνουμε δυνάμεις με το υπουργείο Εργασίας και τους φορείς και υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο τον κοινό στόχο για την προστασία και την ασφάλεια των ηλικιωμένων μας».

Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Λάμπρος Βαμβακάς και η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Δαμανάκη.

ΦΩΤΟ ΑΠΟ CRETAPOST