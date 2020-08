Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Σάντσες (εικόνες)

Παίκτης των "πρασίνων" και... με τη βούλα είναι ο 30χρονος Αργεντινός δεξιός μπακ.

Παίκτης του Παναθηναϊκού και... με τη βούλα είναι από το απόγευμα του Σαββάτου (22/08) ο Φακούντο Σάντσες.

Ο 30χρονος Αργεντινός δεξιός μπακ έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/08) κι αφού πέρασε με απόλυτη επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε, εν συνεχεία μετέβη στα γραφεία της ΠΑΕ, όπου και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Η ανακοίνωση των «πρασίνων» αναφέρει: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αργεντίνου αμυντικού Φακούντο Σάντσες. Το συμβόλαιο συνεργασίας με τον 30χρονο ποδοσφαιριστή έχει διετή διάρκεια.

Ο Σάντσες γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου του 1990 στην πόλη Σάντα Φε της Αργεντινής. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Κολόν, ενώ με την ομάδα της γενέτειράς του πραγματοποίησε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο. Το καλοκαίρι του 2011 μετακόμισε στην Ντεφένσα ι Χουστίσια. Στο σύλλογο του προαστίου του Μπουένος Άιρες παρέμεινε για δύο χρόνια πετυχαίνοντας 2 γκολ σε 47 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Επόμενος σταθμός στην καριέρα του η Τίγκρε με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 56 συμμετοχές και 6 γκολ στο πρωτάθλημα. Τον Ιανουάριο του 2016 παραχωρήθηκε στην Εστουδιάντες. Στα 4.5 χρόνια της παραμονής του στην ομάδα της Λα Πλάτα είχε γεμάτες σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 107 συμμετοχές και 6 γκολ στο πρωτάθλημα.

Καλωσορίζουμε τον Φακούντο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!»