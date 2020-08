Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ιταλία: Αριθμός ρεκόρ νέων κρουσμάτων στην Ρώμη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα κρούσματα στην πλειοψηφία τους συνδέονται με την επιστροφή από τις διακοπές. Έκκληση προς τους νέους να επιδείξουν μεγάλη προσοχή.

Η περιφέρεια της Ρώμης κατέγραψε μέσα σε 24 ώρες αριθμό ρεκόρ νέων κρουσμάτων του κορονοϊού από την αρχή της πανδημίας, τα οποία στην πλειοψηφία τους συνδέονται με την επιστροφή από τις διακοπές, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές.

Αυτά τα 215 νέα κρούσματα αντιπροσωπεύουν «έναν αριθμό ρεκόρ», σχολίασε ο Αλέσιο Ντ'Αμάτο, ο υπεύθυνος για την υγεία στο Λάτιο, την περιφέρεια που περιλαμβάνει την ιταλική πρωτεύουσα. Πράγματι, πρέπει να πάει κανείς πίσω στις 28 Μαρτίου, εν μέσω του lockdown, για να βρει το προηγούμενο ρεκόρ, που ήταν 208 νέα κρούσματα.

«Το 61% (των νέων κρουσμάτων) συνδέεται με επιστροφές από διακοπές», υπογράμμισε ο Ντ'Αμάτο, και ειδικότερα 45% (97 κρούσματα) αφορούν επιστροφές από τη Σαρδηνία, η οποία δεν είχε πληγεί πολύ από το πρώτο κύμα του ιού, αλλά όπου τα πηγαινέλα των τουριστών και τα πάρτυ χωρίς προφυλάξεις συνέβαλαν στη διάδοσή του.

Τα νέα κρούσματα αφορούν «στην πλειονότητά τους ασυμπτωματικούς νέους», πρέπει συνεπώς «να μπλοκάρουμε το συντομότερο δυνατόν την αλυσίδα μετάδοσης εντοπίζοντας τους ασυμπτωματικούς και αποφεύγοντας έτσι τη διάδοση του ιού στο οικογενειακό περιβάλλον», δήλωσε ο Αλέσιο Ντ'Αμάτο, ο οποίος απηύθυνε «μια έκκληση στους νέους: προσέξτε κυρίως τους οικείους σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε».

«Αν περιμένετε αποτελέσματα από τεστ, πρέπει να μένετε σπίτι σας και να μην βλέπετε κανέναν. Μην αισθάνεσθε ανίκητοι», τόνισε. «Δεν ανησυχώ για τα θετικά κρούσματα που ανακαλύπτουμε, αλλά αντίθετα ανησυχώ για τα αποτελέσματα που θα μπορούσαν να έχουν μεταδόσεις σε οικογενειακό περιβάλλον, αν δεν γίνονται σεβαστοί οι κανόνες της αποστασιοποίησης».

Η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για να περιορίσει αυτό το νέο κύμα: οι ντισκοτέκ έχουν κλείσει από τις 17 Αυγούστου, ενώ η μάσκα έχει γίνει υποχρεωτική στους πολυσύχναστους χώρους από τις 18:00 μέχρι τις 06:00.

Η αστυνομία της Ρώμης επέβαλε έτσι την περασμένη νύκτα τα πρώτα της πρόστιμα, ύψους 400 ευρώ, για μη χρήση μάσκας στην τουριστική συνοικία Τραστέβερε, στην οποία συχνάζουν πολλοί νέοι.