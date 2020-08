Αθλητικά

Kορονοϊός: δεύτερο κρούσμα στον Ολυμπιακό

Ποιος παίκτης των "ερυθρόλευκων" διαγνώσθηκε θετικός στην Covid- 19.

Μετά τον Ρούμπεν Σεμέδο, στον Ολυμπιακό υπήρξε και δεύτερο κρούσμα ποδοσφαιριστή που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και είναι ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Η είδηση για τον Πορτογάλο έγινε γνωστή την περασμένη Πέμπτη, ενώ η περίπτωση του 18χρονου τερματοφύλακα είδε το φως της δημοσιότητας απόψε (22/8), λίγες ώρες μετά την άφιξη του Ραφίνια για λογαριασμό του πρωταθλητή Ελλάδας.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο νεαρός πορτιέρε τίθεται εκτός των πλάνων του Πέδρο Μαρτίνς για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΚ.

Σε συνδυασμό με την απουσία του τραυματία Σα, την εστία των «ερυθρόλευκων» θα υπερασπιστεί, λογικά, ο Μπόμπι Αλέν, ο οποίος απόντος του Πορτογάλου ήταν βασικός στον αγώνα ρεβάνς με τη Γουλβς, για τη φάση των «16» στο Europa League.